İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tasarruf finansman şirketi Katılımevim'e operasyon düzenlendi. Piyasa dolandırıcılığından 15 şüpheli gözaltına alınırken, 10 firarinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, "Soruşturmanın mali boyutunda; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri dondurulmuştur." dedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) raporu doğrultusunda Katılımevim'e operasyon yapıldı. Piyasa dolandırıcılığından hakkında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 15'i yakalandı. Firari şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.

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BAKAN GÜRLEK: 10 FİRARİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek konuyla ilgili attığı twitte 10 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bakan Gürlek'in paylaşımı şöyle:

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış; 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

Katılımevim'e piyasa dolandırıcılığı operasyonu! 15 şüpheli gözaltında

PARA VE MALVARLIĞI HAREKETLERİ DONDURULAN İSİMLER

Soruşturmanın mali boyutunda; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri dondurulmuştur.

Bu kapsamda; soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla; Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler yazılmıştır.

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"HESABI YARGI ÖNÜNDE SORULACAK"

Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir.

Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır."