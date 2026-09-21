Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar varlık dağılımının önemini bir defa daha ortaya koyarken, yatırımcıların alternatif arayışına girebileceği ifade ediliyor. Gayrimenkul Uzmanı Selçuk Hiçdurmaz, “Yüksek getiri kadar paranızın karşılığında neye sahip olduğunuzun önemi de ortaya çıktı. Gayrimenkulde somut varlık, kira getirisi, uzun vadeli değer saklama aracı ve tapu var” diyerek, piyasada konuta yönelimin artabileceğini öngördü.

Özetle Kaydet a- | +A

Piyasalarda son günlerde yaşanan dalgalanma, yatırımcıların risk algısını ve tercihlerini de yeniden gündeme getirdi. Borsada geçen hafta gerçekleşen yaklaşık yüzde 8’lük düşüş ve yatırım fonları tarafında yaşanan likidite problemlerinin, tasarruf sahiplerini yeni alternatiflere yöneltebileceği ve bu anlamda gayrimenkulün de yeniden öne çıkabileceği ifade ediliyor.

FİZİKSEL VARLIK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Uzmanı Selçuk Hiçdurmaz, “Gayrimenkulde yatırımcının elinde fiziksel bir varlık mevcut. Konut veya ticari mülkün niteliğine ve konumuna bağlı olarak kira geliri elde etme imkânı da bulunuyor. Gayrimenkul, daha uzun vadeli perspektifte ve kira getirisi ile değerlendirildiğinde enflasyona karşı koruma da sağlayabiliyor” diye konuştu

Rota yeniden konuta mı? Somut varlık, kira getirisi, tapu var!

FAİZLER ENGEL

Mevcut faiz ortamının gayrimenkul piyasasının önündeki önemli engellerden olmaya devam ettiğini belirten Selçuk Hiçdurmaz, “Politika faizinin %37 seviyesinde bulunduğu bir dönemde finansman maliyetlerinin de yüksek seyretmesi, gayrimenkule erişimi ve talebi sınırlayabiliyor” diyerek, “gayrimenkulün tamamen risksiz bir yatırım” olarak görülmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altında sırada ne var? Ünlü stratejist ilk hedefi açıkladı

RİSKLER DE VAR

Gayrimenkul yatırımının da likidite, bakım/onarım, vergilendirme maliyetleri, boş kalma ve fiyatların her bölgede aynı oranda hareket etmemesi gibi kendine özgü riskleri bulunduğunu aktaran Selçuk Hiçdurmaz, “Maketten alımlara da özellikle dikkat edilmeli. Bu sebeplerle gayrimenkulün de yatırımcının riski ve vadesi dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekiyor” tespitinde bulundu.

Rota yeniden konuta mı? Somut varlık, kira getirisi, tapu var!

ÇEŞİTLENDİRMENİN ÖNEMİ

Son dönemde yaşanan dalgalanmaların portföyde çeşitlendirme ve varlık dağılımının önemini bir defa daha ortaya koyduğunu da vurgulayan Selçuk Hiçdurmaz, “Yatırımcılar parasını koruyabileceği alternatifleri yeniden değerlendirmeye başlıyor. Gayrimenkul burada farklı bir yönüyle öne çıkıyor; elinizde somut varlık var, kira getirisi var, uzun vadeli değer saklama aracı var, tapu var” dedi.

KONUTTA SON RAKAMLAR

Resmi verilere bakıldığında konut satışları ağustosta 127 bin 410 adet olarak gerçekleşti ve %14,7 geriledi. Konut fiyat endeksinde ise yılık bazda reel olarak (kira getirisi hariç) %6,5 gerileme yaşandı. Gayrimenkul Uzmanı Hiçdurmaz ise “Son yaşananlarla birlikte sadece en yüksek getiriye odaklanmanın değil paranızın karşılığında neye sahip olduğunuzun önemi de ortaya çıktı” görüşünü dile getirdi.