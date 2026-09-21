ABD'nin San Francisco kentinde bilimkurgu filmlerini aratmayan bir gösteri düzenlendi. Dövüşçü Frankie LaPenna, yaklaşık 1,80 metre boyundaki gelişmiş insansı robotla ringde karşı karşıya geldi. Dünyada ilk kez gerçekleştirilen mücadelede kazanan ilan edilmedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Teknoloji ve yapay zekâ alanındaki gelişmeler, spor dünyasında da daha önce görülmemiş görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunun son örneği ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco şehrinde yaşandı. Dünyada ilk kez bir insan ile insansı robotun ringde karşı karşıya geldiği boks gösterisi gerçekleştirildi.

Dünyada bir ilk! İnsan ve Terminatör görünümlü robot ringde kozlarını paylaştı

LA PENNA RİNGE ÇIKTI

18 Eylül 2026'da düzenlenen sıra dışı karşılaşmada, popüler içerik üreticisi ve dövüşçü Frankie LaPenna ringe çıktı. LaPenna'nın rakibi ise gelişmiş otonom dövüş teknolojisine sahip insansı bir robot oldu.

Yaklaşık 1,80 metre boyundaki robot, dış görünüşüyle bilimkurgu filmlerindeki androidleri andırdı. Sosyal medyada geniş yankı bulan mücadele, insan ile robot arasındaki etkileşimin spor alanındaki farklı bir örneği olarak dikkat çekti.

Dünyada bir ilk! İnsan ve Terminatör görünümlü robot ringde kozlarını paylaştı

KAZANAN ÇIKMADI

İnsan ve insansı robotun karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan ilan edilmedi. Karşılaşmanın resmi bir müsabakadan ziyade gösteri amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Gösteri, yapay zekâ ve robotik teknolojilerindeki gelişmelerin gelecekte spor alanında nasıl kullanılabileceğine ilişkin dikkat çekici bir örnek olarak öne çıktı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala