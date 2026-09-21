Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor! Kurtlar Vadisi oyuncuları Sedat Savtak ile Emin Olcay ifade verecek

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak ile “Ömer Baba” karakterine hayat veren oyuncu Emin Olcay’ın da ifade vereceği öğrenildi.

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2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in talimatıyla hayata geçirilen Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca yeniden incelemeye alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verilmişti.

Kazım Kaşifoğlu soruşturması derinleşiyor! Kurtlar Vadisi oyuncuları Sedat Savtak ile Emin Olcay ifade verecek

Açıklamada dizide yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde "FG" harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların bilirkişi heyetince inceleneceği ifade edilmişti.

eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu

SENARİSTLER İFADE VERMİŞTİ

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere çağrılmış, 3 ismin ifadesi alınmıştı.

Kazım Kaşifoğlu soruşturması derinleşiyor! Kurtlar Vadisi oyuncuları Sedat Savtak ile Emin Olcay ifade verecek

İKİ OYUNCU DAHA İFADE VERECEK

Soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak ile “Ömer Baba” karakterine hayat veren oyuncu Emin Olcay’ın da ifade vereceği öğrenildi.

Sedat Savtak- Emin Olcay

NE OLMU Ş TU?

Silivri Cezaevi'nde 2011'de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirtmişti.

Gürlek, yeni gelişmeler hakkında yaptığı açıklamada "26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer vermişti.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, biri muhabir, biri kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Savcılıkça ifadeleri alınan, muhabirin de arasında olduğu 3 şüpheli tutuklanmaları, kameramanın da arasında bulunduğu 3 şüpheli "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak", diğer 3 şüpheli ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Hakimlik, muhabirin de arasında olduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da arasında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı da 13 olmuştu.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere çağrılmıştı. Senaristler, bu kapsamda adliyeye giderek, savcılığa ifade vermişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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