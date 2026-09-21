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Dünya

Peru’da seçim çalışması sırasında silahlı saldırı! Gazeteci ve aday Susy Aponte öldürüldü

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Peru’nun Áncash bölgesinde gazeteci ve bölgesel yönetim adayı Susy Isabel Aponte Polo, seçim çalışması için bulunduğu pazarda silahlı saldırıya uğradı. Aponte’nin vurulduğu an, yerel bir gazeteciye verdiği röportaj sırasında kameraya yansıdı. Peru makamları saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Peru’nun Caraz kentinde seçim çalışması yapan gazeteci ve Áncash Bölgesel Yönetimi adayı Susy Isabel Aponte Polo, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. “China Polo” olarak tanınan 43 yaşındaki Aponte’nin saldırıya uğradığı an, Rima Rima Noticias muhabiri Víctor Castillo’ya verdiği röportaj sırasında kayda geçti.

SALDIRI PAZARDA GERÇEKLEŞTİ

Olay, 19 Eylül’de Áncash bölgesine bağlı Caraz kentinde meydana geldi. Socios por Áncash hareketinden bölgesel yönetim başkanlığına aday olan Aponte, seçim çalışmaları kapsamında bir pazarı ziyaret ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda Aponte hayatını kaybederken çevrede bulunan bazı kişiler de yaralandı. Olayın ardından Peru güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Peru’da seçim çalışması sırasında silahlı saldırı! Gazeteci ve aday Susy Aponte öldürüldü
Başlık ResmiPeru’da seçim çalışması sırasında silahlı saldırı! Gazeteci ve aday Susy Aponte öldürüldü

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Aponte’nin öldürüldüğü an, yerel medya kuruluşu Rima Rima Noticias’ın yaptığı çekime saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Aponte’nin seçim çalışmaları hakkında açıklama yaptığı sırada silah sesi duyuluyor ve ardından yere düştüğü görülüyor.

Peru basını, Aponte’nin saldırı sırasında gazeteci Víctor Castillo’ya röportaj verdiğini bildirdi.

SORUŞTURMADA GÖZALTILAR VAR

Peru İçişleri Bakanlığı, soruşturmayı ülkenin polis teşkilatının üst düzey yönetiminin takip ettiğini açıkladı. Son açıklamalara göre olayla bağlantılı kişiler gözaltına alınırken bir silaha da el konuldu.

Peru savcılığının ise olayı “muhtemel kiralık cinayet” kapsamında soruşturduğu bildirildi. Başsavcı Tomás Gálvez, soruşturmada saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kişi dahil üç kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.

DAHA ÖNCE TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Aponte’nin saldırıdan önce sosyal medya üzerinden tehdit edildiğini öne sürdüğü de Peru basınına yansıdı. Bu iddiaların saldırıyla bağlantılı olup olmadığı ise henüz resmi olarak kesinleştirilmedi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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