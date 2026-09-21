Altın veya para beklerken buzağı geldi! Genç çifti şaşırtan hediye davetlilerin ilgi odağı oldu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dünyaevine giren Serhat ve Büşra Cavar çiftinin düğünündeki takı merasimi renkli anlara sahne oldu. Hayvancılıkla uğraşan damadın çocukluk arkadaşı Berkcan Coşan, çifte altın veya para yerine Çanakkale'den özel olarak satın aldığı bir buzağıyı hediye etti. Düğün öncesi yıkanıp kurutma makinesiyle tüyleri taranan ve bacaklarına kurdeleler takılarak salona getirilen buzağı davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sıra dışı hediye karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen genç çift, düğünlerine renk katan buzağıya gözleri gibi bakacaklarını ifade etti.
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