Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’tan Turkcell’e nezaket ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Turkcell Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Bakan Bak’ı, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ağırladı.
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Turkcell Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Bakan Bak, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette şirketin çalışmalarına ilişkin temaslarda bulundu.
Turkcell, Türkiye’de telekomünikasyon ve dijital hizmetlerin yanı sıra spor alanında da çeşitli projelere destek veriyor. Şirketin spor alanındaki faaliyetleri arasında futbol başta olmak üzere farklı branşlara yönelik sponsorluk ve iş birlikleri bulunuyor.
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