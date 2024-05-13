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Şirket Haberleri
İş Bankası ve İmeceMobil’den Çiftçiler Günü’ne özel etkinlik
13 Mayıs 2024 - 20:34
10 bin marka ve milyonlarca ürünle Hepsiburada Moda Haftası bugün başlıyor
11 Mayıs 2024 - 15:03
Yüzyılın İyilik Hareketi Güneydoğu Anadolu’nun İncisi Gaziantep’te
10 Mayıs 2024 - 14:37
Mondihome satışa çıktı!
09 Mayıs 2024 - 17:15
Luxera Gayrimenkul’den ev sahibi yapacak yeni kampanya
07 Mayıs 2024 - 10:28
Smart Güneş, 2023 yılını 1,02 Milyar TL net kar ile tamamladı
İş Dünyası Düsseldorf’ta buluşuyor, fırsatları konuşuyor!
SPK’dan onay alan Altınay Savunma Teknolojileri, Borsa İstanbul’a geliyor
Türkiye’nin en büyük moda markalarından Koton, halka arz oluyor
Yaşam alanlarınızın uzmanı Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nden yaz için öneriler
Katılımevim 2024 yılının ilk üç ayında dönem net karını yüzde 1972 artırdı
14 Mayıs 2024 - 17:28
İş Bankası ve İmeceMobil’den Çiftçiler Günü’ne özel etkinlik
Türkiye İş Bankası ve iştiraklerinden tarım odaklı teknoloji şirketi İmeceMobil, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle tarımın dünyadaki ve ülkemizdeki kritik önemi, sektördeki zorluklar ve çözümlerin masaya yatırılacağı “İş’le İmece Buluşmaları” etkinlik serisini başlattı.
13 Mayıs 2024 - 20:34
10 bin marka ve milyonlarca ürünle Hepsiburada Moda Haftası bugün başlıyor
Hepsiburada, 13-16 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği Moda Haftası ile 10 bin marka ve iş ortağına ait mağazalarında milyonlarca ürününü kapsayan, 4 gün boyunca sürecek yılın en büyük moda ve kozmetik indirim kampanyasını bugün başlatıyor.
11 Mayıs 2024 - 15:03
Yüzyılın İyilik Hareketi Güneydoğu Anadolu’nun İncisi Gaziantep’te
29 yıldır dünya mazlumlarının yardımına koşan Deniz Feneri Derneği, Türkiye’nin çeşitli illerinde temsilcilikler açmaya devam ediyor.
10 Mayıs 2024 - 14:37
Mondihome satışa çıktı!
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türkiye mobilya sektörünün önemli markaları arasında yer alan Mondihome’un 10 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla satış ihalesine çıktığını duyurdu.
09 Mayıs 2024 - 17:15
Luxera Gayrimenkul’den ev sahibi yapacak yeni kampanya
Kurulduğu 2015 yılından itibaren “Ulaşılabilir Lüks” stratejisiyle İstanbul’un en özel lokasyonlarında projeler üreten Luxera, yüzde 30’dan başlayan peşinat oranları ve vade farksız ödeme seçenekleriyle konut sahibi olmak isteyenlere eşsiz fırsatlar sunuyor. “Tam Zamanı” mottosuyla hazırlanan kampanya Luxera Towers, Luxera Bahçeport, Luxera Nevbahar ve yapımına yeni başlanan Luxera Nevbahar Life projelerinde geçerli olacak.
07 Mayıs 2024 - 10:28
Smart Güneş, 2023 yılını 1,02 Milyar TL net kar ile tamamladı
Dikey entegrasyon stratejisi üzerine yatırımlarına hız kesmeden devam eden Smart Güneş, 2023 yılına ilişkin hedeflerini aşarak rekor seviyede karlılığa imza attı.
04 Mayıs 2024 - 12:52
İş Dünyası Düsseldorf’ta buluşuyor, fırsatları konuşuyor!
İhlas Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası, Türk ve Alman iş insanlarını Düsseldorf’ta bir araya getirecek ve üçüncü ekonomi buluşmasını gerçekleştirecek.
03 Mayıs 2024 - 14:52
SPK’dan onay alan Altınay Savunma Teknolojileri, Borsa İstanbul’a geliyor
Savunma sektörünün önemli oyuncusu Altınay Savunma Teknolojileri, SPK’dan halka arz için izin aldı. Yüzde 25’i halka arz edilecek olan Altınay Savunma Teknolojileri’nin, Türkiye için oldukça önemli olan Altay Tankı, Milli Muharip Uçak KAAN, Milli Gemi MİLGEM gibi projelerde imzası bulunuyor.
02 Mayıs 2024 - 16:01
Türkiye’nin en büyük moda markalarından Koton, halka arz oluyor
Türkiye’nin en beğenilen kadın giyim markası olan Koton, halka arz oluyor. Yurt içi ve yurt dışındaki 437 mağazası ve online satış kanallarıyla 70 ülkede ürünlerini satışa sunan Koton, halka arzdan elde edeceği gelirle global bir moda markası olma yolculuğunu büyütecek yatırımlar gerçekleştirmeyi hedefliyor. Koton, orta vadede yurt içi ve yurt dışında 130 ile 150 yeni mağaza açmayı planlıyor.
01 Mayıs 2024 - 17:03
Yaşam alanlarınızın uzmanı Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nden yaz için öneriler
3 yıla ek 7 yıl ile toplam 10 yıl garanti avantajı sunan tek marka olma özelliğini ile ön plana çıkan Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, klima kullanıcılarının konforlu bir yaz mevsimi deneyimleyebilmesi için cihazların doğru kullanılması ve periyodik bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Klimanın verimliliğini artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için klimaların periyodik bakımının yılda en az iki kez yaptırılması önem taşıyor.
01 Mayıs 2024 - 14:49
Katılımevim 2024 yılının ilk üç ayında dönem net karını yüzde 1972 artırdı
Türkiye'nin önde gelen faizsiz finans kuruluşları arasında yer alan BDDK lisanslı Katılımevim, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 1 Ocak – 31 Mart 2024 tarihlerini kapsayan dönemde dönem net karını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1972 artırarak 706,2 milyon TL net kar elde etti.
30 Nisan 2024 - 17:25
Deprem izolatörlü v yeşilada ile sarsılmaz yatırım fırsatı
İsra Holding tarafından hayata geçirilmekte olan ve İstanbul’un deprem izolatörleriyle donatılmış en büyük projeleri arasında yer alan V Yeşilada projesinin ilk etabı V Yeşilada Göl’de çalışmalar sürüyor. Toplamda 769 konut ve 48 villadan meydana gelen V Yeşilada, üstün inşaat teknolojisi ve sahip olduğu sosyal donatı alanlarıyla benzersiz bir yaşam imkanı sunacak. Büyük bölümü yeşil alana ayrılan projede satış öncesi inşaat faaliyetleri son sürat devam ediyor.
30 Nisan 2024 - 12:35
İsviçre merkezli şirket yeniden Türkiye pazarında! GF Machining Solutions, Türkiye’de büyümeye odaklanıyor
Takım ve kalıp imalat endüstrisi ve hassas parça üreticileri için dünyanın önde gelen makine, Otomasyon çözümleri ve hizmetleri sağlayıcısı olan İsviçre merkezli GF Machining Solutions (GFMS), Türkiye’deki operasyonlarını genişletmeye ve yerel pazarda büyümeye hazırlanıyor. Havacılık, otomotiv, tıp, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) ve elektronik endüstrileri gibi çeşitli sektörlerde teknik çözüm ve hizmetler sunan GFMS, yeni dönemde Türkiye’deki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.
30 Nisan 2024 - 12:21
CANiK’ten Afrika ihracatına TTI Combat dopingi
Dünyanın bir uçtan diğer ucuna en büyük savunma, avcılık ve atıcılık fuarlarında etkinliğini devam ettiren CANiK, son olarak Güney Afrika’daki HuntEX fuarında yer aldı. Geçen yıl Güney Afrika ihracatını önceki yıla göre 11 kat artıran CANiK, yeni başarılara imza atmak üzere en gözde ürünlerini burada vitrine çıkardı.
29 Nisan 2024 - 14:48
Hepsipay, müşterilere ve perakendecilere güvenli alışveriş imkanı sunuyor
Hepsiburada Finansal Hizmetler Üst Yöneticisi (CEO) Erkin Aydın, "Hepsipay İle Öde" seçeneği olan sitelerde müşterilerin ek bilgi girmeden, kredi kartı bilgileri paylaşmadan ödemelerini yaptıklarını söyledi.
29 Nisan 2024 - 03:19
Quick Sigorta’dan deprem bölgesine yeni okul müjdesi
Quick Sigorta Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu öğrencilerinin çizdiği resimler 6 Şubat depremlerinde kardeşlerini, evlerini kaybeden arkadaşları umut oldu. Sergilenmeye başlayan resimler Hatay’daki depremzedeler için yeni bir okulun müjdesi oldu.
29 Nisan 2024 - 03:18
Aveon Global Sigorta çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor
Aveon Global Sigorta, çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor. Geleneksel Tarım Sigortası ile tapu alamayan arazilerde yetiştirilen meyveler dâhil olmak üzere tüm ürün çeşitlerini güvence altına alıyor.
26 Nisan 2024 - 16:02
Elektrikli araç şarj ağında yeni bir işbirliği daha geldi
RHG Enertürk Enerji, elektrikli araç şarj istasyonları için Türkiye’nin büyük mobilya markalarıyla başlattığı iş birliklerine hız kesmeden devam ediyor.
26 Nisan 2024 - 15:59
Doğa Koleji’nin bağımsız anaokulu markası ‘Doğa Mini’ açılıyor
Türkiye’de okul öncesi eğitimin öncüsü olmayı hedefleyerek yola çıkan; Doğa Kolejinin bağımsız anaokulu markası DOĞA MİNİ, Çamlıca kampüsünde gerçekleştirdiği lansmanla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın hemen ardından tanıtıldı.
26 Nisan 2024 - 15:48
Hepsiburada Premium Anne Çocuk Kulübü Açıldı
Hepsiburada, ebeveynlere alışveriş deneyimlerini üst seviyeye taşıyacak “Premium Anne Çocuk Kulübü”nü tanıttı. Hepsiburada Premium Anne Çocuk Kulübü, markalardan ayrıcalıklı indirimler, eğlence fırsatları gibi avantajlarla ebeveynlerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.
26 Nisan 2024 - 15:03
Akbal: “Fuzul Ventures olarak Stratejik Ortaklıklar Kurmak İstiyoruz”
Fuzul Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Y. Furkan Akbal, Fuzul Ventures olarak girişimcilik ekosistemi içerisinde stratejik ortaklıklar kurmak istediklerini söyledi. Akbal, “Dijital devrimin içerisindeyiz.” dedi.
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