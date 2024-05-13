Yaşam alanlarınızın uzmanı Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nden yaz için öneriler

3 yıla ek 7 yıl ile toplam 10 yıl garanti avantajı sunan tek marka olma özelliğini ile ön plana çıkan Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, klima kullanıcılarının konforlu bir yaz mevsimi deneyimleyebilmesi için cihazların doğru kullanılması ve periyodik bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Klimanın verimliliğini artırmak, enerji tüketimini azaltmak ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için klimaların periyodik bakımının yılda en az iki kez yaptırılması önem taşıyor.