Antalya’da düzenlenen SASDER 13. Ulusal Kongresi’nde konuşan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, sağlıkta dayanıklılık için koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kriz anlarında hizmetin sürdürülmesi ve sağlık finansmanının uzun vadeli planlanması gerektiğini söyledi. Yaşar, tamamlayıcı ve özel sağlık sigortalarında 2026’nın ilk 10 ayında toplam 222,3 milyar lira prim üretildiğini bildirdi.

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Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneğinin (SASDER) 13. Ulusal Kongresi, 26 Kasım’da Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde başladı. “Sağlık Ekosisteminde Dayanıklılık” temasıyla düzenlenen kongreye Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş ve Başkan Yardımcısı Ali Burak Kurtulan ile Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ayhan Sincek ve Fahri Uğur ve TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı da katıldı.

Kongrenin ilk gününde Can Kantar’ın moderatörlüğünde düzenlenen “Sigortacı Gözüyle Kurumsal Dayanıklılık” panelinde Ahmet Yaşar, Fahri Uğur ve Medisa Sigorta Genel Müdürü Esra Öge konuştu. Yaşar, sağlıkta dayanıklılığı koruyucu sağlık, kesintisiz hizmet ve sürdürülebilir finansman üzerinden değerlendirdi.

Ahmet Yaşar: “Sağlıkta dayanıklılık, sağlığı korumakla başlar”

YAŞLANAN NÜFUSLA BAKIM İHTİYACI ARTACAK

Yaşar, sağlıkta dayanıklılığın hastanenin hizmetini sürdürebilmesi, sağlık çalışanının görevini güvenle yapabilmesi ve hastanın ihtiyacı olan hizmete zamanında ulaşabilmesiyle ölçüldüğünü söyledi. Bu hizmetlerin uzun vadede finanse edilebilmesi gerektiğini belirten Yaşar, “Sağlıkta güçlü kurumlar kadar bu kurumlar arasındaki ilişkinin de güçlü olması gerekiyor. Bütün yaklaşımımızı bu ortak sorumluluk üzerine kurmalıyız.” dedi.

Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfusun payının 2025’te yüzde 11,1 olduğunu belirten Yaşar, 2050 projeksiyonunda bu oranın yüzde 23,1’e ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Yaşar, nüfusun yaşlanmasıyla kronik hastalıkların düzenli takibinin, bakım hizmetlerinin koordinasyonunun ve uzun süreli bakımın finansmanının daha fazla önem kazanacağını kaydetti.

Ahmet Yaşar: “Sağlıkta dayanıklılık, sağlığı korumakla başlar”

İLK 10 AYDA 222,3 MİLYAR LİRA PRİM ÜRETİLDİ

Yaşar, 2026 yılı ekim sonu itibarıyla tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 milyon 180 bin sigortalı bulunduğunu ve prim üretiminin 91,4 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Özel sağlık sigortasında ise yaklaşık 2 milyon 867 bin sigortalı bulunduğunu ve 130,9 milyar lira prim üretildiğini belirtti. İki ürün grubunda yılın ilk 10 ayındaki toplam prim üretimi 222,3 milyar liraya ulaştı. Hastalık-sağlık branşında ilk 9 ayda ödenen tazminat ise yaklaşık 138,2 milyar lira oldu.

Sektörün büyümesiyle sağlık hizmetlerinin finansmanındaki sorumluluğunun da arttığını vurgulayan Yaşar, “Bu büyüme, sağlık hizmetlerine erişimi ve hizmet kalitesini ne ölçüde destekliyor? Sigortalılar açısından teminatlar erişilebilir kalıyor mu? Sağlık kuruluşları açısından ödeme ve işleyiş süreçleri öngörülebilir mi? Sigorta şirketleri bu yükümlülükleri uzun vadede yerine getirebilecek teknik dengeye sahip mi? Bu soruların tamamı birbirine bağlı.” diye konuştu.

Ahmet Yaşar: “Sağlıkta dayanıklılık, sağlığı korumakla başlar”

HASTANELERDE HİZMET KESİNTİSİNE KARŞI ÖNCEDEN HAZIRLIK

Kurumsal dayanıklılığın finansal yapı, operasyon, insan kaynağı ve kurumlar arası iş birliği olmak üzere dört boyutu bulunduğunu belirten Yaşar, bir hastanede kritik görüntüleme cihazının arızalanmasını örnek verdi. Makine kırılması teminatının poliçe koşulları çerçevesinde arızanın mali sonuçlarına karşı koruma sağlayabileceğini anlatan Yaşar, hastaların teşhis ve tedavi sürecinin devamı için düzenli bakımın, yedek kapasitenin ve alternatif hizmet planının önceden hazırlanması gerektiğini söyledi.

Yaşar, deprem, yangın ve siber olaylara karşı da benzer bir hazırlığa ihtiyaç olduğunu ifade etti. Hasta kabulü, elektronik kayıtlar ve provizyon sistemlerindeki bir kesintinin sağlık hizmetini doğrudan etkileyebileceğini belirten Yaşar, sigortacılar ile sağlık kuruluşlarının risk değerlendirmesi ve kriz sonrası toparlanma planları üzerinde yıl boyunca birlikte çalışabileceğini kaydetti.

Ahmet Yaşar: “Sağlıkta dayanıklılık, sağlığı korumakla başlar”

SAĞLIK KURULUŞLARI VE SİGORTACILAR İÇİN BEŞ ORTAK ÇALIŞMA ALANI

Yaşar, sağlık sigortası ürünlerinin yaşa ve risk durumuna uygun taramaları, erken teşhisi ve kronik hastalıkların düzenli takibini destekleyebileceğini söyledi. Koruyucu sağlık uygulamalarının bilimsel kanıta ve tıbbi gerekliliğe dayanması gerektiğini vurgulayan Yaşar, “Sağlığı korumaya ve hizmete zamanında erişmeye de katkıda bulunmalıyız.” dedi.

Ortak veri standartlarının provizyon ve ödeme süreçlerini kolaylaştırabileceğini belirten Yaşar, sağlık verilerinin korunmasının bu çalışmaların temel koşulu olduğunu söyledi. Yaşar, ortak çalışma alanlarını koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, hizmet ve ödeme süreçlerinin öngörülebilir hâle getirilmesi, ortak veri standartlarının ve güvenli dijital entegrasyonun geliştirilmesi, afet ve kesintilere karşı ortak hazırlık ve çalışmaların hizmete erişim, hizmet sürekliliği ve hasta deneyimi üzerindeki etkisinin ölçülmesi olarak sıraladı.

Ahmet Yaşar: “Sağlıkta dayanıklılık, sağlığı korumakla başlar”

Yaşar, “Sağlıkta dayanıklılık benim için ayakta kalmaktan daha fazlası. Koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, hastanın zamanında teşhis ve tedaviye ulaşması, sağlık kuruluşunun kriz anında hizmetini sürdürebilmesi ve bütün bunların uzun vadede finanse edilebilmesi demek.” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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