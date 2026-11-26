Görüntülü toplantılar için all in one bilgisayar, düzenli olarak aynı masadan bağlanan ve görüşme sırasında iş belgelerini açık tutan kullanıcıya uygundur. Casper Nirvana A970 (A97.210H-8E00X-V-G), ekranla bilgisayarı aynı gövdede toplayan bir masaüstü seçeneğidir. Microsoft Windows Donanım Uyumluluk Programı, Casper Pro A970 adıyla kayıtlı sistemi Windows 11 25H2 için onayladı. Günlük toplantı düzeninde ise ayrı bir karar vardır. Konuşan kişiyi, görüşme notlarını ve paylaşılan belgeyi nasıl takip edeceğinizi kullandığınız uygulama ve pencere düzeni belirler. Bir toplantıdan sonra aynı masada raporuna dönen çalışan için all in one biçiminin asıl değeri, bu işleri aynı çalışma noktasında sürdürmesidir.

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SABİT MASADA GÖRÜŞME DÜZENİ

Casper Nirvana A970’in all in one biçiminde bilgisayar ve ekran aynı gövdede yer alır. Görüşmelerini her gün aynı yerden açan kişi, toplantı pencerelerini ve belgelerini bu sabit çalışma noktası çevresinde düzenler. Örneğin sabah ekip toplantısında gündem öne çıkar. Bir müşteri görüşmesinde ise sunumun durumu ve alınan notlar önem kazanır. Her iki görüşmeyi aynı cihazda yürütmenin pratik yanı, masayı her seferinde yeniden kurmadan kullanılan uygulamalara ve belgelere dönmektir.

Casper Nirvana A970’le oluşturulan sabit çalışma düzeninde kamera ve ses tercihlerini toplantı uygulamasının ayarları üzerinden yönetirsiniz. Bir ekip görüşmesi sırasında hangi mikrofonun seçildiğini görmek, karşı tarafın sizi duyup duymadığını anlamanıza yardım eder. Sesli bir görüşmede ise kamera görüntüsü kullanılmaz. Bu ayarların yeri donanımın görünüşünden bağımsızdır. Aynı masada farklı türde görüşmeler yapan biri, kullanılan aygıtları ve pencere düzenini oturumun amacına göre belirler.

EKRAN PAYLAŞIRKEN DOĞRU PENCEREYİ AÇIK TUTMAK

Casper Nirvana A970’in ekranında görüşme penceresiyle rapor veya sunum aynı çalışma düzeninde yer alır. Bir başkası anlatırken kısa notlar alan çalışan, görüşmeyle not belgesini yan yana açar. Sıra bir tablo sunmaya geldiğinde tabloyu ön plana alır ve uygulamasından paylaşılacak pencereyi seçer. Bu değişiklikler aynı toplantı içinde ayrı ihtiyaçlara karşılık gelir. Bir belgeyi kendiniz görmenizle toplantıya göndermeniz farklı işlerdir. Bu ayrımı baştan kurmak, görüşme ilerlerken hangi pencerenin kime açık olduğunu izlemeyi kolaylaştırır.

Casper Nirvana A970’te bir sunumu hazırlayan kişi, dosyanın sık kullanılan bölümünü ekranda açık tutar. Büyük bir tablonun tamamı üzerinden konuşmak yerine yalnızca ilgili satır ve sütunlara odaklandığında karşı taraf hangi değeri takip edeceğini daha kolay görür. Paylaşılan görüntünün kalitesini toplantı uygulaması, bağlantı ve karşıdaki kişinin ekranı da etkiler. Yerel çalışma alanındaki okunabilirlik, toplantının yayın kalitesini tek başına belirlemez. Toplantıyı yöneten kişi belgeyi görünür ve anlaşılır tutmaya odaklanır.

WİNDOWS UYUMLULUĞU HANGİ BİLGİYİ VERİR

Casper, A970 için yayımladığı Microsoft donanım sertifikasyonunda sistemi Casper Pro A970 adıyla listeler. Kayıt, Windows 11 Client 25H2 x64 uyumluluğu için onay gösterir. Kurumsal ekipler, görüşme için bir cihaz seçerken kullandıkları Windows sürümüyle ilgili teknik bilgiyi bu kayıt üzerinden okur. Ürün sayfasında Casper Nirvana A970 adı kullanılır. Sertifikasyon kaydının adı ve kapsamı, uyumluluğun hangi sistem için belgelenmiş olduğunu açık tutar.

Casper Nirvana A970’i bir görüşme düzenine dahil eden ekip için işletim sistemi ve toplantı uygulaması ayrı seçimlerdir. Windows uyumluluğu bilgisayarın belgelenen sürümle ilişkisini anlatır. Görüşme uygulamasının kendi sistem gereksinimleri ve oturum ayarları ise kullanılan yazılıma aittir. Bir ofis aynı işletim sistemi sürümünü farklı masalarda standart tuttuğunda destek ekibi, donanım uyumluluğunu uygulamanın davranışından ayrı izler. Örneğin ses seçimiyle ilgili bir ayar değiştiğinde başvurulan yer görüşme uygulaması, sistem sürümü sorulduğunda başvurulan yer bilgisayarın işletim sistemi bilgileridir. Bu ayrım, birden fazla kişinin gün içinde kullandığı görüşme masalarında daha görünür olur. Sabah yapılan sunumda ekran paylaşımı öne çıkar, öğleden sonraki ekip görüşmesinde ses ayarları önem kazanır. Toplantı düzeni değişse de sürüm bilgisi aynı sistem kaydında kalır. Böylece ekip, her değişikliği nerede arayacağını bilir.

AYNI BİLGİSAYARIN GÖRÜŞME DIŞINDAKİ KULLANIMI

Casper Nirvana A970, görüşmeler bittikten sonra da aynı masada belge ve rapor çalışmasına devam eden kullanıcıya uyar. Bir ekip görüşmesinin ardından notları görev listesine geçiren çalışan, toplantıyla dosya düzenleme arasında aynı çalışma alanını kullanır. Evde benzer bir düzen, görüntülü görüşme, çevrim içi iş ve günlük belgeler arasında geçişi kolaylaştırır. Sabit masa tercihinin somut karşılığı, gün boyu en çok kullanılan dosyaların ve uygulamaların aynı cihazın etrafında toplanmasıdır.

GÖRÜNTÜLÜ TOPLANTIDA KULLANIM VE UYUMLULUK

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Casper Nirvana A970 ile toplantı yapmanın pratik tarafı, ekranla bilgisayarın sabit masada aynı gövdede kalmasıdır. Bir görüşmede belge paylaşırken başka bir görüşmede not tutmak öncelik kazanır. Her iki işte de hangi pencerenin açık olduğu ve görüşme uygulamasının ayarları günlük deneyimi belirler. Düzenli olarak aynı noktadan bağlanan kullanıcı için seçimi belirleyen, bilgisayarın toplantıdan önce ve sonra da kullanılan çalışma düzenine uymasıdır.

SIK SORULAN SORULAR

ALL İN ONE BİLGİSAYAR GÖRÜNTÜLÜ TOPLANTIDA KİME UYAR?

Casper Nirvana A970 gibi all in one bir bilgisayar, düzenli görüşmelerini sabit bir masadan yapan kullanıcıya uyar. Ekran ve bilgisayar bir gövdeyi paylaşır. Kullanıcı görüşme, not alma ve belge düzenleme işlerini aynı noktadan yürütür. Sunum için sık başka bir odaya geçen ekipler ise hareket ihtiyacını ayrıca değerlendirir.

BİR GÖRÜŞME PENCERESİNİN YANINDA NOTLAR NASIL TUTULUR?

Casper Nirvana A970 üzerinde görüşme uygulaması bir pencereye, not belgesi diğer pencereye yerleştirilir. Bir kişi konuşurken ilgili maddeleri aynı ekranda takip etmek böylece kolaylaşır. Paylaşım başlayınca toplantı uygulamasında hangi pencerenin gönderileceği seçilir. Pencere boyutuna ve yazı ölçeğine karar verirken en çok okunacak notların görüşme akışı içinde görünür kalması önem taşır.

WİNDOWS 11 25H2 KAYDI A970 İÇİN NEYİ DOĞRULAR?

Microsoft, donanım uyumluluğu kaydında Casper Pro A970 adlı sistemi Windows 11 25H2 x64 için onayladı. Bu kayıt belirtilen Windows sürümüyle sistem uyumluluğunu doğrular. Bir ofisin kullanacağı toplantı yazılımı kendi gereksinimlerine göre yürür. Görüşmenin ses ve görüntü kalitesi de seçilen aygıt, uygulama ayarları ve ağ bağlantısıyla birlikte şekillenir.

EKRAN PAYLAŞIRKEN KATILIMCILAR HANGİ BİLGİYİ GÖRÜR?

Casper Nirvana A970 ile görüşmeye katılan kişi, toplantı uygulamasında paylaşacağı ekranı veya pencereyi seçer. Katılımcılara giden görüntü bu seçimi izler. Bir hesap tablosunu tartışırken yalnız gerekli bölümün ekranda açık olması, hangi satırdan konuşulduğunu izlemeyi kolaylaştırır. Uygulama ayarı ve bağlantı, karşı tarafa giden görüntünün nasıl göründüğünü de etkiler.

AYNI BİLGİSAYARDA TOPLANTIDAN BELGE ÇALIŞMASINA NASIL DÖNÜLÜR?

Casper Nirvana A970’te toplantıyı bitiren çalışan, görüşme sırasında açık tuttuğu belgeye geri döner. Aynı metinden bir görev listesi çıkarır ya da sunum sırasında aldığı notları asıl dosyaya işler. Belge ile görüşme penceresini ayrı tutmak, toplantıdan sonraki bu geçişi sadeleştirir. Sabit masa düzeninin katkısı, devam eden işin aynı ekranda kalmasıdır.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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