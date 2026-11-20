DenizBank, kültür ve sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını destekleme vizyonuyla, dünyanın ilk ATM art galerisi ArTM’yi hayata geçirdi. 10 çağdaş sanatçıya ait 100 eser, alışılmış sergileme mekanlarının dışına taşınarak günlük hayatın bir parçası haline geliyor.

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DenizBank, ATM kabinlerine sanat eserlerinin sergilendiği yeni bir işlev kazandıran ArTM projesinin lansmanını, 18 Kasım 2026 tarihinde, Galeri Deniz’de gerçekleştirdi. Projenin tanıtımı, eserleri ArTM ekranlarında yer alan sanatçıların çalışmalarını bir araya getiren Açık İhtimaller sergisinin açılışıyla eş zamanlı yapıldı.

İlk uygulamaları İstanbul’da Deniz Kule ve Bağdat Caddesi ile İzmir Bostanlı’da hayata geçirilen projede; Akın Ekici, Esra Hatun, Esra Yıldırım, Halime Türkyılmaz, İsmail Ateş, Melisa Özgür, Mustafa Günen, Sebahattin ve Aylin Gündoğdu, Yasemin Latife Ayvaz ve Zeynep Yazıcı’nın eserleri bankanın ATM kabinlerinde dijital formatta sergileniyor.

DenizBank’ın kültür-sanat mekanı Galeri Deniz’de açılan ve farklı temalarda 30 eserden oluşan Açık İhtimaller sergisi ise bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.

DenizBank dünyanın ilk ATM art galerisi ArTM ile sanatı destekliyor

“SANATI GÜNDELİK YAŞAMA TAŞIYAN ÖZGÜN BİR DENEYİM OLUŞTURDUK”

DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ konuyla ilgili değerlendirmesinde, “DenizBank olarak sanatın toplumsal etkisinin, daha geniş kitlelerle buluşması ve günlük yaşamın parçası haline gelmesiyle güçlendiğine inanıyoruz. Kültür ve sanat alanında uzun yıllardır üstlendiğimiz sorumluluğun temelinde de bu anlayış yer alıyor. Ülkemizin köklü kurumlarıyla yürüttüğümüz iş birlikleriyle klasik müziğin yaygınlaştırılmasından, engelli bireylerin sanatsal yaşama katılımının artırılmasına kadar farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu yaklaşımımızın örneği olan ArTM projemizle ATM kabinlerine geleneksel işlevlerinin ötesinde yeni bir kimlik kazandırarak, açık hava dijital sanat galerisine dönüştürdük. Sanat eserlerini insanların günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri noktalara taşıdığımız ve dünyada bir ilk olan bu projeyle, sanatın erişilebilirliğine yeni bir katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

DenizBank dünyanın ilk ATM art galerisi ArTM ile sanatı destekliyor

DenizBank dünyanın ilk ATM art galerisi ArTM ile sanatı destekliyor

DenizBank dünyanın ilk ATM art galerisi ArTM ile sanatı destekliyor

DenizBank dünyanın ilk ATM art galerisi ArTM ile sanatı destekliyor

DenizBank dünyanın ilk ATM art galerisi ArTM ile sanatı destekliyor

DenizBank dünyanın ilk ATM art galerisi ArTM ile sanatı destekliyor

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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