Turkcell, Kapadokya'da yaklaşık 100 kilometrekarelik alanda, yerden 600 metre yüksekliğe kadar uzanan 5G Advanced kapsamasıyla sıcak hava balonundan 360 derece canlı görüntü aktarımı gerçekleştirdi. Kapadokya Huzurevi sakinleri, Dijital Bahar Odası'nda VR gözlükleriyle sıcak hava balonunun yolculuğunu deneyimledi. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, “Turkcell olarak, bazı yolculuklar bilet istemez. Sadece bir bağlantı yeter dedik. 5G'nin yüksek kapasitesini ve düşük gecikme yeteneklerini, büyüklerimizin ilk kez yaşadıkları bir deneyim için kullandık. 5G’nin farklı uygulama alanlarında sunduğu yetkinlikleri bir kez daha gösterdik.” dedi.

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Turkcell, Kapadokya'da sıcak hava balonlarının uçuş güzergâhı için kurduğu 5G şebekesi üzerinden Dijital Bahar projesi kapsamında canlı yayın gerçekleştirdi. Hareket halindeki balondan alınan 360 derece görüntüler 5G şebekesi üzerinden Nevşehir Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırıldı. Huzurevi sakinleri, VR gözlüklerle Kapadokya'nın vadilerini, peribacalarını ve gökyüzündeki balonları uçuş sırasında takip etti. Uygulamada 5G Advanced teknolojisi kullanıldı. Bu teknoloji ile Türkiye’de ilk defa Standalone (SA) şebekede 4 taşıyıcı birleştirme (toplam 175 MHz) başarı ile uygulandı.

Turkcell 5G Advanced teknolojisiyle Kapadokya semalarını huzurevine taşıdı

“YENİ YERLER KEŞFETMEK, FARKLI ŞEYLER DENEMEK HER YAŞTA MÜMKÜN OLMALI”

Kapadokya'da 5G Advanced teknolojisiyle özel bir uygulamayı hayata geçirdiklerini aktaran Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, şöyle konuştu:

“Turkcell olarak, bazı yolculuklar bilet istemez. Sadece bir bağlantı yeter dedik. 5G'nin yüksek kapasitesini ve düşük gecikme yeteneklerini, büyüklerimizin ilk kez yaşadıkları bir deneyim için kullandık. Normalde yerdeki kullanıcıların bağlantı ihtiyaçlarına göre planlanan şebekemizi, sıcak hava balonlarının uçuş güzergâhında 600 metre yüksekliğe kadar kapsama sağlayacak şekilde düzenledik. Hareket halindeki balondan gelen 360 derece görüntüleri aktarmak için bağımsız 5G çekirdek şebekemizden ve 5G Advanced özelliklerinden yararlandık. Türkiye’de ilk defa 5G Standalone (SA) şebekede 4 taşıyıcı birleştirmeyi başarıyla uyguladık. Ancak bizim için bu çalışmanın önemli yanı, Dijital Bahar Odalarımızdaki büyüklerimizin deneyimi oldu. Yeni teknolojileri kullanarak keşfetmek, farklı şeyler denemek her yaşta mümkün olmalı. Teknolojiye erişimi yalnızca görüntülü konuşma ya da günlük dijital işlemlerle sınırlı görmüyoruz. 5G’nin farklı uygulama alanlarında sunduğu yetkinlikleri bir kez daha gösterdik.”

Turkcell 5G Advanced teknolojisiyle Kapadokya semalarını huzurevine taşıdı

KAPADOKYA'DA 100 KİLOMETREKARELİK ALANA ÖZEL ŞEBEKE PLANLAMASI

Turkcell mühendisleri, vadilerden oluşan coğrafya ve balonların değişen uçuş yükseklikleri için 5G baz istasyonları antenlerinin sinyal yayılım özelliklerini yeniden optimize etti. Buradaki teknik zorluk yalnızca yüksek irtifada bağlantı sağlamak değil, hareket halindeki balondan yüksek hacimli 360 derece görüntü verilerinin şebekeye kesintisiz aktarılmasını da sağlamaktı. Uygulamada 5G Standalone (SA) mimarisi kullanıldı. 5G Advanced kapsamında Türkiye’de ilk kez kullanılan dört taşıyıcı birleştirme (4 Carrier Aggregation) özelliğiyle farklı frekans bantları birleştirildi. Böylece VR yayını için gerekli bağlantı kalitesi ve düşük gecikme koşullarının korunması hedeflendi.

BALON YOLCULUĞU DİJİTAL BAHAR ODASI'NDA CANLI İZLENDİ

Sıcak hava balonuna yerleştirilen 360 derece kameradan alınan görüntüler Turkcell'in 5G şebekesi üzerinden huzurevine aktarıldı. Katılımcılar, o anda gerçekleşen uçuşu VR gözlüklerle izledi. Balonun yükseldiği sırada Kapadokya manzarasını farklı yönlere bakarak takip edebildiler.

DİJİTAL BAHAR, 29 İLDE 30 ODADA SÜRÜYOR

Turkcell, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde 2021'den bu yana yürüttüğü Dijital Bahar projesi kapsamında huzurevlerinde teknolojik donanımlarla desteklenen Dijital Bahar Odaları kuruyor. 2026 yılında 10 yeni huzurevinin katılmasıyla proje 29 ilde 30 odaya ulaştı. Proje kapsamında 2024'te başlayan dijital okuryazarlık eğitimleri Ekim 2026 itibarıyla tüm merkezlerde tamamlandı. Eğitimlerde dijital okuryazarlık, siber güvenlik, e-Devlet ve diğer e-vatandaşlık hizmetleri, sosyal medya, dijital imza, dijital bankacılık ve Paycell gibi günlük yaşamda kullanılan başlıklar ele alındı.

Dijital Bahar kapsamında deneyim odaklı etkinlikler de düzenleniyor. Mart ayındaki Yaşlılara Saygı Haftası'nda gerçekleştirilen Dijital Bahar Büyük Yarışı'nda huzurevi sakinleri yarış simülatörleriyle yarıştı; farklı merkezlerden finalistler Turkcell Genel Müdürlüğü'nde buluştu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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