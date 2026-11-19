BiP, 5.6 sürümüyle kullanıcılarına yeni özellikler sunuyor. Kişiye özel çıkartma oluşturma, görüntülü görüşmelerde sanal arka plan kullanma ve videoları hızlı ileri sarma özellikleri güncel sürüm ile birlikte kullanıcılarla buluşuyor.

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Türkiye’nin yerli mesajlaşma uygulaması BiP’te kullanıcı deneyimini geliştiren yenilikler devam ediyor. BiP 5.6 sürümü, görüntülü görüşmeden video izlemeye kadar farklı alanlarda daha kişisel ve pratik bir kullanım sunuyor.

BiP’in yeni sürümüyle kullanıcılar, galerilerinden seçtikleri fotoğrafları düzenleyerek kendilerine özel çıkartmalar oluşturabiliyor, unutulmaz anları sohbetlere eğlenceli şekilde taşıyabiliyor. Çıkartma menüsündeki “Çıkartma oluştur” seçeneğiyle kullanıcılar, kendi fotoğraflarını eğlenceli çıkartmalara dönüştürebiliyor.

Görüntülü görüşmelere eklenen sanal arka plan özelliği sayesinde kullanıcılar ister BiP galerisindeki görüntülerden isterlerse de kendi galerilerinden diledikleri fotoğrafı arka plan olarak seçebiliyor, ışık ve rötuş seçenekleriyle görünümlerini kişiselleştirebiliyor. Yeni sürüm, video izleme deneyimini de kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar, video oynatırken ekranın sağ veya sol bölümüne basılı tutarak videoları hızlıca ileri sarabiliyor.

BiP, hem iOS hem de Android cihazlara ücretsiz olarak indirilebiliyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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