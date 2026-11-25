Biotrend’in ITC ile planlanan birleşmesinin tamamlanması halinde şirketin toplam tesis sayısının 33’e, kurulu gücünün ise 304,1 MWe’ye ulaşması öngörülüyor. Birleşme, atık yönetimi ve enerji üretimi alanlarında daha entegre bir operasyonel yapı oluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda İstanbul hariç Türkiye genelinde işlenen atık miktarındaki payın yüzde 40’a çıkması planlanıyor.

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Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BİOEN), atık yönetimi ve alternatif enerji üretimi alanlarındaki faaliyetlerini güçlendirmek ve operasyonel gücünü artırma hedefi doğrulduğunda Kantur-Akdaş İnşaat Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ITC) ile birleşme sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Birleşme işlemi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapıldı.

16 Nisan 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Biotrend Yönetim Kurulu, 23 Kasım 2026 tarihli kararıyla ITC’nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devralınması suretiyle birleşme işleminin gerçekleştirilmesine karar verdi. Birleşme işlemi, SPK’dan gerekli onayların alınması ve Biotrend Genel Kurulu’nun Birleşme Sözleşmesi’ni onaylaması şartıyla tamamlanabilecek.

BİRLEŞME İLE OPERASYONEL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE ETKİ ALANININ GENİŞLETİLMESİ HEDEFLENİYOR

Atık yönetimi ve enerji üretimi alanlarında faaliyet gösteren Biotrend Enerji, ITC ile planlanan birleşmeyle operasyonel ölçeğini genişletmeye hazırlanıyor. Birleşmenin tamamlanması halinde Biotrend Enerji’nin mevcut 17 tesisten oluşan portföyünün 33 tesise, 114,2 MWe olan toplam kurulu gücünün ise 304,1 MWe’ye ulaşması öngörülüyor.

Birleşmeyle birlikte, İstanbul hariç Türkiye genelinde işlenen atık miktarındaki payın yaklaşık yüzde 20 seviyesinden yüzde 40 seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda, iki şirketin operasyonel yetkinliklerinin bir araya getirilmesiyle atık yönetimi faaliyetlerinin daha geniş bir ölçekte sürdürülmesi ve kaynakların daha etkin kullanılması amaçlanıyor.

Atıkların yalnızca bertaraf edilmesi gereken bir unsur olarak değil, yeniden değerlendirilebilen ve ekonomik değere dönüştürülebilen bir kaynak olarak ele alınması, Biotrend Enerji’nin faaliyet yaklaşımının temelini oluşturuyor. Bu yaklaşım doğrultusunda şirket, planlanan birleşmeyle atık yönetimi ve alternatif enerji üretimi alanlarındaki birikimini bir araya getirerek sürdürülebilir büyüme hedeflerini destekleyen daha güçlü bir operasyonel yapı oluşturmayı amaçlıyor.

ATIKLARIN EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞÜMÜNDE YENİ FIRSATLAR

Biotrend Enerji, atık yönetimi ve alternatif enerji üretimi faaliyetlerinin yanı sıra, karbon ve plastik kredileri aracılığıyla çevresel faydanın ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda karbon ve plastik kredisi faaliyetleri, atıkların çevresel faydasının ölçülebilir ve ekonomik değere dönüştürülebilir çıktılara taşınmasını sağlıyor. Biotrend Enerji, mevcut faaliyetleriyle bu alandaki çalışmalarını sürdürürken planlanan birleşmeyle de operasyonel ölçeğini ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor.

MEVHİBE CANAN ÖZSOY: “BİRLEŞMENİN OLUŞTURACAĞI SİNERJİYLE DAHA GÜÇLÜ BİR OPERASYONEL YAPI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mevhibe Canan Özsoy, planlanan birleşmenin şirketin uzun vadeli hedefleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“ITC ile planladığımız birleşmeyi, Biotrend Enerji’nin faaliyetlerini daha entegre ve etkin bir yapıda sürdürmesi açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz. İki şirketin operasyonel yetkinliklerinin bir araya gelmesiyle oluşacak sinerjinin, kaynakların daha verimli kullanılmasına ve atıkların ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik çalışmalarımızın daha geniş bir ölçekte sürdürülmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Biotrend Enerji olarak atıkları yalnızca yönetilmesi gereken bir unsur olarak değil, çevresel ve ekonomik değer oluşturma potansiyeli taşıyan kaynaklar olarak ele alıyoruz. Karbon ve plastik kredileri alanında mevcut faaliyetlerimizle bu yaklaşımımızı somut çıktılara dönüştürüyoruz. Planlanan birleşmenin de operasyonel gücümüzü artırarak bu yaklaşımımızı daha geniş bir ölçekte sürdürmemize katkı sağlamasını hedefliyoruz.

Gerekli yasal onayların tamamlanmasıyla birlikte bu sürecin, Biotrend Enerji’nin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda yeni bir aşama oluşturacağına inanıyoruz.”

BİRLEŞMEYE İLİŞKİN RESMİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Birleşme kapsamında, bağımsız uzman kuruluş BDO Denet tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda birleşme oranı yüzde 49,47 olarak belirlendi.

İşlemin gerekli onayları alarak tamamlanması halinde, Biotrend Enerji'nin mevcut 500 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yaklaşık 489,5 milyon TL artarak 989,5 milyon TL'ye ulaşması planlanıyor.

Birleşmenin tamamlanması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gerekli onayının alınması ve birleşme sözleşmesinin Genel Kurul tarafından onaylanması koşullarına bağlı bulunuyor.

Birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanabilmesi için gerekli yasal ve idari süreçler yürütülüyor.

Biotrend, birleşme sürecine ilişkin gelişmeleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuoyu ile paylaşmayı sürdürecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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