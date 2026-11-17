Turkcell’in üniversite öğrencilerine yönelik proje yarışması “Yarının Teknoloji Liderleri”nin üçüncü dönem başvuruları başladı. 15 Ocak’a kadar devam edecek başvuru sürecinde öğrenciler; yapay zekâ ve veri bilimi, siber güvenlik, havacılık ve uzayın da bulunduğu 12 teknoloji alanında başvuru yapılabilecek. Yarışma sonunda seçilen takımlar, toplam değeri 3,5 milyon TL’ye varan ödüllerin sahibi olacak.

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Turkcell’in gençleri teknolojiye yönlendirmek ve potansiyellerini ortaya koymak için hayata geçirdiği “Yarının Teknoloji Liderleri” proje yarışmasında yeni dönem başlıyor. Bölüm fark etmeksizin Türkiye ve KKTC’deki tüm lisans öğrencilerine açık olan yarışmaya başvurular 15 Ocak 2027’ye kadar yapılabilecek. Öğrenciler; 5G/6G ve yeni nesil haberleşme, yapay zekâ ve veri bilimi, bulut bilişim, siber güvenlik, robotik ve otonom sistemler, savunma sanayii, havacılık ve uzay, akıllı tarım, nesnelerin interneti ve akıllı şehirler, fintek, dijital sağlık ve eğitim, enerji ve yeşil teknolojiler ile dijital yaşam ve oyun teknolojileri alanlarında geliştirilen projelerle katılabilecek.

“YENİ DÖNEMDE ÇITAYI YÜKSELTTİK, BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU BEKLİYORUZ”

Turkcell İnsan ve İş Desteklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu yarışmanın yeni dönemine ilişkin şunları söyledi:

“Bizim için teknoloji, insanın hayatına dokunduğunda ya da bir gencimizin önünde yeni bir kapı açtığında gerçek anlamını buluyor. Bu anlayışla ‘Yarının Teknoloji Liderleri’ proje yarışmasını başlatırken gençlerimizin teknoloji alanındaki fikirlerini projeye dönüştürebilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefledik. Yarışmaya katılan gençlere eğitim ve mentorluk desteğimizin yanı sıra projelerini sektörün deneyimli isimleriyle buluşturma fırsatı sunuyoruz. Böylece gençler projelerinin soyut fikir aşamasında kalmadığını görüyor ve çalıştıkları alanda daha da cesaretleniyor. Yarışmamıza ilk yılında 406 olan proje başvurusunun geçtiğimiz yıl 829’a ulaşması, gençlerimizin ilgisinin de önemli bir göstergesi. Yeni dönemde çıtayı daha da yükselterek binin üzerinde başvuru bekliyoruz. Yarını bugünden yazmak isteyen gençlerimizi proje yarışmamıza davet ediyoruz.”

17.11.2026 Turkcell’in “Yarının Teknoloji Liderleri” yarışmasına başvurular başladı

3,5 MİLYON TL’LİK ÖDÜL HAVUZU

15 Ocak 2027’ye kadar devam edecek başvuruların ardından projeler ön değerlendirme ve teknik inceleme süreçlerinden geçecek. Seçilen ekipler mentörlük desteği alacak ve yarı finalde projelerini sunacak. Finale kalan 15 proje ana jüri karşısına çıkacak. Yarışma sonunda toplam 3,5 milyon TL ödül dağıtılacak. Yarışmanın üçüncü sezonunda yatırım modeli odaklı ödül sistemi uygulanacak. Jüri üyelerinden en fazla yatırım alan altı proje ödül kazanırken, en yüksek yatırımı alan proje sezonun şampiyonu olacak.

Detaylı bilgi ve başvuru için: https://www.turkcell.com.tr/yarininteknolojiliderleri/

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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