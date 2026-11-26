İstanbul Ticaret Üniversitesi yeniden kitap yayınlamaya başladı. Yeni dönemde İTO Meclis Başkanlığı’na seçilen İsrafil Kuralay’ın mütevelli heyeti başkanlığını yürüttüğü İstanbul Ticaret Üniversitesi, hem baskısı biten eski kitaplarını yeniden basacak hem de yeni eserler ile yayın hayatına dönüş yaptı.

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Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İsrafil Kuralay, 3T mottosu ile hizmetleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "İstanbul tefekkür, teknoloji ve ticaretin merkezinde olacak. Dünyada yazı ve kitap bizim coğrafyamızda üretildi. Hilalin gölgesinde, yazının da kitabın da felsefenin de merkezi bu coğrafyadır. Gençliğin dijital unsurlar ile tahribata uğradığı günümüzde, kitabın tefekkürün, teknolojinin ve ticaretin içerisinde olmasını arzuluyoruz. Bunun için Ticaret Üniversitesi yayın hayatına yeniden başlıyoruz. Toplumu sığ gündemlerden kurtararak, mümtaz şahsiyetlerin peşinden gidebilecek gençler için bu kitapları gerekirse dijitalleştireceğiz" dedi. Bütün dağıtım kanallarında yer alacak İstanbul Ticaret Üniversitesi yayınlarında yeni dönem ilk eseri de 3T (Tefekkür-Teknoloji-Ticaret) kitabı oldu. Prof. Dr. Nazım Ekren’in de editörlüğünü yaptığı eser, kitap dağıtım kanallarına arz edildi. Ayrıca Kubbe Altı çalışmalarından olan İsmail Hakkı Ayverdi ile Mimar Aydın Yüksel’in erken Osmanlı’dan Yavuz Sultan Selim Han dönemine kadar olan sürede yapılan eserlerin mimari özelliklerini anlatan 9 ciltlik Osmanlı Mimarisi’de basıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek de üniversitenin gücünün, çatısı altında tartışılan, geliştirilen fikirlerin kitaplaştırılması ile ortaya konulduğunu söyledi. Prof. Dr. Şimşek, cemiyetin fikir hayatına ufuk açacak kitapları yayınlamayı kendilerine şiar edindiklerini sözlerine ekledi.

Kubbealtı Akademisi ve Fetih Cemiyeti Başkanı Mimar Aydın Yüksel’de toplantıda, İstanbul Ticaret Odasından daha önce baskısı yapılmış ve bitmiş Osmanlı Mimarisi kitabının 3 cildin tekrar tab edilmesi için yaptıkları müracata, eserin tamamının basılması teklifi ile gelinmesinden dolayı müteessir olduklarını ve çok güzel bir hizmet verildiğini söyledi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi kitapları yeniden yayın hayatına girdi

YAYINLAR TANITILDI

Basın buluşmasında yayınevinin kataloğu ve 2027 yayın planı da tanıtıldı. Çevrimiçi katalogda 85 kitap kaydı bulunuyor. Katalogda yer alan Altın Orta: Paylaşım Ekonomisini Yeniden Düşünmek adlı kitapta Burak Yaprak ve Sertaç Ercan, paylaşım platformlarını inceliyor. Darshana M. Baruah ise Hint Okyanusu’nda Güç Mücadelesi ve Yeni Dünya Düzeninin İnşası adlı eserinde deniz ticaret yollarını ve ada devletlerinin stratejik rolünü ele alıyor.

Yayınevi, 2027’de ayda ortalama iki kitabı okurla buluşturmayı hedefliyor. Yayın planında ticaret tarihi, veri ekonomisi, teknoloji politikası ve iş etiği gibi alanlarda birbirini tamamlayan kitap dizilerine yer veriliyor. Seçili akademik tezlerin yazarlarıyla birlikte yeniden çalışılarak kitaplaştırılması da planlanıyor. Türkçe kaleme alınan özgün eserlerin yabancı yayıncılara tanıtılması için seçili kitaplara İngilizce özet ve örnek bölümler hazırlanması öngörülüyor.

OSMANLI MİMARİ MİRASI DOKUZ CİLTTE OKURLA BULUŞACAK

Yeni dönemin kapsamlı çalışmalarından biri, İstanbul Fetih Cemiyeti iş birliğiyle hazırlanan dokuz ciltlik Osmanlı Mimarisi Ansiklopedisi. Eser, Ekrem Hakkı Ayverdi ve İbrahim Aydın Yüksel’in şehir şehir belgelediği Osmanlı mimari mirasını araştırmacılarla ve okurlarla buluşturacak. Hazırlıkları süren İstanbul Ticaret Üniversitesi 25’inci Yıl Kitabı ise üniversitenin kuruluşundan bugüne gelişimini ve çeyrek asırlık akademik birikimini kayda geçirecek.

Yayıma hazırlanan eserler arasında Eric Tagliacozzo’nun Asya Sularında adlı kitabı ile Bumin Kağan Oğuz’un Arktik Stratejik Üçgeni adlı özgün çalışması da bulunuyor. Tagliacozzo, Yemen’den Yokohama’ya uzanan deniz yollarının beş yüzyıllık tarihini ele alırken Oğuz, iklim değişikliğiyle dönüşen Arktik bölgesinde ABD, Çin ve Rusya arasındaki rekabeti inceliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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