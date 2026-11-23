Casper Excalibur G870 oyun laptopunun ekran menteşesi, iki farklı numune üzerinde yapılan bağımsız testlerde 100.000 açma-kapama çevrimini tamamladı. Bağımsız test kuruluşu Intertek Test Hizmetleri A.Ş. kapağı 110°'ye kadar açıp tamamen kapattı. 1878'den beri faaliyet gösteren İsviçre merkezli bağımsız test kuruluşu SGS, kapağı 30° ile 110° arasında hareket ettirdi. Intertek numunesi Core 7 240H işlemci ve RTX 5060 ekran kartı, SGS numunesi ise Core i7-13620H işlemci ve RTX 5070 ekran kartı taşıyordu. İki numunede de 64 GB sistem belleği vardı. G870.1362-DX60A-C, Casper satış listesindeki seçeneklerden biridir.

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Kapağın açılması basit bir hareket gibi görünür. Oysa aynı işlem hem ekran gövdesine hem de menteşenin kasaya bağlandığı noktalara yük bindirir. Bir modelde incelemeyi değerli kılan unsur, cihazın belirli sayıda hareketi tamamlaması kadar sonrasında kapağı seçilen açıda tutmasıdır. Ölçülen davranış, her seferinde masa başında ekrana yeniden konum veren kullanıcı için doğrudan karşılık bulur. Casper Excalibur G870'in testlerinde çevrim sayısıyla birlikte ekranın konum koruma davranışı da kontrol edildi.

Casper Excalibur G870 için Intertek Test Hizmetleri A.Ş.'nin 27 Ekim 2026 tarihli 202600715IST numaralı menteşe raporu, kapak hareketinin ardından 45° ve 120° konumlarında gevşeme kontrolü içeriyor. İki konumda da bir dakikada 0,8° sapma ölçüldü ve sonuçlar kabul sınırları içinde kaldı. Laboratuvar deformasyon, aşırı gevşeme, anormal ses ve kapağın açılıp kapanması gibi başlıklara da baktı. Casper'ın yayımladığı menteşe dayanıklılığı incelemesi bu ayrıntıları birlikte veriyor.

İKİ LABORATUVARDA AYNI ÇEVRİM SAYISI

SGS'nin 4 Kasım 2026 tarihli TR_20261702_1 numaralı raporunda her 10.000 çevrimde yapılan kontrollerin tamamı uygun bulundu. Son açı kontrollerinde ekran 45° konumunda 44,97°'den 44,84°'ye, 110° konumunda 110,4°'den 110,5°'ye hareket etti. Her iki ölçüm birer dakikada yapıldı ve kabul sınırları içinde kaldı.

UZUN KULLANIMDA BAŞKA HANGİ KANITLAR İŞE YARAR?

Menteşe verisinin yanında modelin yük altında nasıl davrandığına dair yayımlanmış ölçümler, düzenli oyun oynayan kullanıcının kararını tamamlar. Mekanik test ekranı hareket ettiren parçaya odaklanırken, bir sıcaklık ölçümü soğutma sisteminin yükle ilişkisini gösterir. Bir servis kaydı da arıza ortaya çıktığında kullanıcının karşısına çıkacak başvuru yolunu tarif eder. Marka hakkında daha geniş bir resim, bu belgelerdeki somut bulgular bir arada okunduğunda oluşur.

Farklı yükseklikte masalar arasında geçiş yapan kullanıcı için ekranın açısını koruması, her kurulumda kapağı yeniden ayarlama ihtiyacını etkiler. Menteşe testlerindeki bir dakikalık kontroller, tekrarlı hareketten sonra ekranın iki farklı konumdaki davranışını gösterir.

Dayanıklılık kararında menteşe verisi, cihazın ne sıklıkla açılıp kapandığıyla birlikte anlam kazanır. Laptopu sabah çantadan çıkarıp akşam yeniden kapatan, gün içinde ekran açısını birkaç kez değiştiren oyuncu, 100.000 çevrimlik testi kendi kullanım alışkanlığıyla yan yana koyar.

MENTEŞE İNCELEMESİNDE NELER KAYDA GEÇTİ?

Ölçüm Casper Excalibur G870 Laboratuvar raporları Intertek 202600715IST / SGS TR_20261702_1 Kapak hareketi İki testte de 100.000 açma-kapama çevrimi 100.000 çevrim sonrası konumlar Intertek 45° ve 120° / SGS 45° ve 110° Mekanik gözlem Şekil değişikliği, gevşeme, ses ve kapak işlevi; tümü geçti Kimin için Kapağın farklı açılarda konumunu korumasını önemseyen oyuncu

İki laboratuvarın bulguları, menteşenin çok sayıda tekrardan sonra açılma ve kapanma işlevini sürdürdüğünü gösteriyor. Bir dakikalık konum ölçümleri ise kapağın serbest bırakıldıktan sonraki sapmasını kayda geçiriyor. Sonuçlar, her laboratuvarın test ettiği numune ve uyguladığı koşullar için geçerlidir.

SONUÇ

Casper Excalibur G870'in menteşesi, Intertek ve SGS'nin ayrı testlerinde 100.000 açma-kapama çevrimini tamamladı. İncelenen iki numune de tekrarlı hareketin ardından ekran konumu kontrollerini geçti. Bu bulgu, gün içinde kapağı sık açan veya ekran açısını değiştiren oyuncunun doğrudan karşılaştığı iki hareketi kapsar.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Menteşede konum koruma neden incelenir?

Ekran görüş hattınıza göre açıldığında kendi ağırlığıyla geriye doğru hareket ederse görüntü açısı değişir. Laboratuvar gevşeme kontrolünde ekranın belirli konumlardaki davranışına bakar. Farklı başlangıç açıları, hareketli bağlantının her iki duruşta da nasıl tepki verdiğini gösterir. Bu bulgu, örneğin alçak ve yüksek masalarda çalışan oyuncunun ekran ayarıyla doğrudan ilgilidir.

Her sağlam kasa uzun ömürlü bir menteşe anlamına gelir mi?

Kasa malzemesi ve menteşe düzeneği farklı bileşenlerdir. Bağlantı noktalarının yerleşimi, kapağın ağırlığı ve eklemin hareketi birlikte çalışır. Menteşe hakkında fikir edinmek için kapağın hareketini kapsayan deneylere bakmak gerekir. Gövde özelliğini de bilgisayarın taşınması ve ekran etrafındaki yapısal tasarım bağlamında okumak daha aydınlatıcı olur.

İki laboratuvarda kaç menteşe kontrolü yapıldı?

Intertek'in 100.000 çevrimlik testinde altı, SGS testinde ise her 10.000 çevrimde bir olmak üzere on kontrol yapıldı. İki laboratuvarda da bütün kontrol noktaları uygun bulundu. Çevrimler bittikten sonra Intertek ekranı 45° ve 120°'de, SGS ise 45° ve 110°'de gözledi.

Deneyde alışılmadık sese neden bakılır?

Hareketli bir parçanın çıkardığı beklenmedik ses, mekanik kontrol sırasında kayda alınan belirtilerdendir. Ses gözlemi, eklemin gevşeme incelemesi ve ekranın açılma davranışıyla birlikte bir anlam taşır. Oyun esnasındaki fan gürültüsünü değerlendirmek isteyen kişi, buna karşılık çalışma yükü sırasında yapılan bir akustik ölçüme bakar.

Marka seçerken servis bilgisi nereye oturur?

Servis ağı, cihazla ilgili bir sorun ortaya çıktığında başvuru için kullanılan fiziksel noktaları ve teslim seçeneklerini gösterir. Satın alma sırasında yaşadığınız yerdeki başvuru yoluna bakmak, bilgisayarı gündelik kullanımınıza göre değerlendirmenizi sağlar. Test raporu cihazın ölçülen davranışını, servis sayfası ise arıza sonrasındaki erişim koşullarını tarif eder.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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