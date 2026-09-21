MasterChef Buse Baştan kimdir, kaç yaşında? MasterChef'e yedeklerden gelen yarışmacı

MasterChef Buse Baştan, yedek kadrodan ana kadroya yükselmesinin ardından yarışmanın dikkat çeken isimleri arasına girdi. Yarışmacının eğitimi, memleketi, yaşı ve MasterChef Türkiye 2026'ya uzanan yarışma süreci merak ediliyor.

Kaydet a- | +A

Buse Baştan, MasterChef Türkiye 2026'ya katıldı. Gastronomi eğitimi alan genç yarışmacı, seçmelerde Karadeniz mutfağından esinlenen tabaklarıyla öne çıktı. Ana kadroya doğrudan giremese de yedek seçmelerinde başarılı oldu.

MASTERCHEF BUSE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Buse Baştan, MasterChef Türkiye 2026'da yarışan gastronomi mezunu bir yarışmacıdır. Üniversite döneminden itibaren MasterChef'e katılmayı hedeflediğini anlattı. İlk seçmelerde kuzu pirzola, bal kabağı püresi ve Karadeniz mutfağında kullanılan tomara otunu bir araya getirdiği bir tabak hazırladı ve şeflerden iki evet alarak yoluna devam etti. Daha sonra üçlü düello etabını geçerek ana kadro seçmelerine yükseldi. Ağustos ayında yapılan yedek kadro seçmelerinde grubunun en başarılı yarışmacısı olan Baştan, yedek kadroya girdi.

MasterChef Buse Baştan kimdir, kaç yaşında? MasterChefe yedeklerden gelen yarışmacı

MASTERCHEF BUSE BAŞTAN ASLEN NERELİ?

MasterChef Buse Baştan, Trabzon'un Tonya ilçesindendir. Karadeniz mutfağındaki yöresel ürünleri modern teknik ve sunumlarla birleştirmeyi tercih ediyor.

BUSE BAŞTAN NE İŞ YAPIYOR?

Buse Baştan gastronomi eğitimi aldı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde eğitim gören Baştan'ın 2026'da mezun olduğu belirtiliyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala