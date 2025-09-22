MasterChef kim elendi? 21 Eylül 2025’te yarışmaya veda eden isim belli oldu

Somer, Danilo ve Mehmet Şef’in jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye’de 21 Eylül Pazar akşamı yeni bir veda yaşandı. Nefes kesen eleme gecesinde şeflerin puanlamasıyla yarışmaya veda eden isim belli oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef Türkiye’nin 21 Eylül 2025 tarihli bölümünde final turuna Sezer, Çağatay, Nisa ve İrem kaldı. Bu turda yarışmacılardan Mehmet Şef’in tabağı olan Kilis tava hazırlaması istendi. Kritik turda yarışmacılar hem teknik becerilerini hem de hızlarını ortaya koydu. Ancak şeflerin yorumları ve puanlamaları sonucunda Nisa ve İrem son ikiye kaldı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? (21 EYLÜL 2025)

Eleme gecesinin sonunda MasterChef Türkiye’ye veda eden isim İrem oldu. Yarışmacı, kendi isteğiyle ayrıldığını açıklayan bir notu şeflere verdiği görülürken Somer Şef, İrem’in aslında turu geçebilecek kapasitede olduğunu ancak tercihinin yarışmadan ayrılmak olduğunu belirtti.

İrem ise yaptığı açıklamada, çok yorulduğunu, sağlığını düşünmek zorunda olduğunu ve yarışmanın kendisi için ağır geldiğini ifade etti. “Burası çok güzel bir deneyim ama Türkiye bana zor geldi” diyen yarışmacı, gözyaşları içinde yarışmaya veda etti.