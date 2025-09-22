Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MasterChef kim elendi? 21 Eylül 2025’te yarışmaya veda eden isim belli oldu

MasterChef kim elendi? 21 Eylül 2025’te yarışmaya veda eden isim belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MasterChef kim elendi? 21 Eylül 2025’te yarışmaya veda eden isim belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye’de dün akşam ekrana gelen eleme gecesinde heyecan doruğa çıktı. Eleme potasına giren yarışmacılar arasında son ikiye İrem ve Nisa kaldı. İşte 21 Eylül 2025 MasterChef'te elenen isim...

Somer, Danilo ve Mehmet Şef’in jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye’de 21 Eylül Pazar akşamı yeni bir veda yaşandı. Nefes kesen eleme gecesinde şeflerin puanlamasıyla yarışmaya veda eden isim belli oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef Türkiye’nin 21 Eylül 2025 tarihli bölümünde final turuna Sezer, Çağatay, Nisa ve İrem kaldı. Bu turda yarışmacılardan Mehmet Şef’in tabağı olan Kilis tava hazırlaması istendi. Kritik turda yarışmacılar hem teknik becerilerini hem de hızlarını ortaya koydu. Ancak şeflerin yorumları ve puanlamaları sonucunda Nisa ve İrem son ikiye kaldı.

MasterChef kim elendi? 21 Eylül 2025’te yarışmaya veda eden isim belli oldu - 1. Resim

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? (21 EYLÜL 2025)

Eleme gecesinin sonunda MasterChef Türkiye’ye veda eden isim İrem oldu. Yarışmacı, kendi isteğiyle ayrıldığını açıklayan bir notu şeflere verdiği görülürken Somer Şef, İrem’in aslında turu geçebilecek kapasitede olduğunu ancak tercihinin yarışmadan ayrılmak olduğunu belirtti.

MasterChef kim elendi? 21 Eylül 2025’te yarışmaya veda eden isim belli oldu - 2. Resim

İrem ise yaptığı açıklamada, çok yorulduğunu, sağlığını düşünmek zorunda olduğunu ve yarışmanın kendisi için ağır geldiğini ifade etti. “Burası çok güzel bir deneyim ama Türkiye bana zor geldi” diyen yarışmacı, gözyaşları içinde yarışmaya veda etti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AFAD duyurdu! Konya'da korkutan deprem
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray Liverpool maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihi - HaberlerGalatasaray Liverpool maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihiBalıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? Son dakika deprem listesi - HaberlerBalıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? Son dakika deprem listesiTeşkilat Akif Başkan diziden ayrılıyor mu? Adnan Biricik Teşkilat yeni sezonda gündemde! - HaberlerTeşkilat Akif Başkan diziden ayrılıyor mu? Adnan Biricik Teşkilat yeni sezonda gündemde!Euroleague ne zaman başlayacak? 2025-2026 sezonu başlangıç tarihi yaklaştı! - HaberlerEuroleague ne zaman başlayacak? 2025-2026 sezonu başlangıç tarihi yaklaştı!Teşkilat Akif Başkan öldü mü, Adnan Biricik diziden ayrılıyor mu? TRT1 Teşkilat dizisi sezon finali yaklaşıyor - HaberlerTeşkilat Akif Başkan öldü mü, Adnan Biricik diziden ayrılıyor mu? TRT1 Teşkilat dizisi sezon finali yaklaşıyorFilenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Polonya voleybol maçı için geri sayım başladı! - HaberlerFilenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Polonya voleybol maçı için geri sayım başladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...