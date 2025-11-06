Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
6 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey barajı son durum

- Güncelleme:
6 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey barajı son durum
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin güncel verileri paylaşmayı sürdürüyor. 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar çıkan su seviyesi, yaz aylarında artan sıcaklık ve yoğun su tüketimi sebebiyle düşüşe geçti. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar...

İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle beraber yükselişe geçmesi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki durum, düşen yağışlarla beraber kritik seviyelere düştü. İSKİ'nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) son dakika verilerine göre, 6 Kasım Perşembe günü itibarıyla barajlardaki dolululuk oranı yüzde kaç olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ

6 KASIM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 22,19 olarak ölçüldü. Yani 6 Kasım 2025 günü itibarıyla Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 22.19 seviyesindedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %11
Büyükçekmece: %25
Darlık: %33
Elmalı: %52
Istrancalar: %24
Kazandere: %2
Pabuçdere: %4
Sazlıdere: %22
Terkos: %24
Ömerli: %18

İSTANBUL BARAJLARI SON 14 GÜN DOLULUK ORANLARI 

İstanbul barajlarında son 14 gün için doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

6 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey barajı son durum - 3. Resim

İSTANBUL'DA SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından paylaşılan veriler baz alındığında her yılın 6 Kasım tarihinde İstanbul barajlarında yaşanan doluluk oranları ve baraj seviyesi şu şekilde:

TarihBaraj Doluluk Oranı (%)
06.11.201568
06.11.201637
06.11.201756
06.11.201849
06.11.201941
06.11.202029
06.11.202144
06.11.202239
06.11.202317
06.11.202430
06.11.202522

