6 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey barajı son durum

İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle beraber yükselişe geçmesi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki durum, düşen yağışlarla beraber kritik seviyelere düştü. İSKİ'nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) son dakika verilerine göre, 6 Kasım Perşembe günü itibarıyla barajlardaki dolululuk oranı yüzde kaç olarak kaydedildi.

6 KASIM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 22,19 olarak ölçüldü. Yani 6 Kasım 2025 günü itibarıyla Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 22.19 seviyesindedir.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %11

Büyükçekmece: %25

Darlık: %33

Elmalı: %52

Istrancalar: %24

Kazandere: %2

Pabuçdere: %4

Sazlıdere: %22

Terkos: %24

Ömerli: %18

İSTANBUL BARAJLARI SON 14 GÜN DOLULUK ORANLARI

İstanbul barajlarında son 14 gün için doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

İSTANBUL'DA SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından paylaşılan veriler baz alındığında her yılın 6 Kasım tarihinde İstanbul barajlarında yaşanan doluluk oranları ve baraj seviyesi şu şekilde: