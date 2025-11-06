Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şiddetli ağrıları geçmedi, 'ameliyat' kararı çıktı: Galatasaraylı yıldız haftalarca yok

Şiddetli ağrıları geçmedi, 'ameliyat' kararı çıktı: Galatasaraylı yıldız haftalarca yok

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçı için Hollanda kafilesine alınmayan Yunus Akgün'ün son durumu netleşti. Ameliyat kararı alınan milli futbolcunun sahalardan uzak kalacağı süre de belli oldu.

Galatasaray'ın 1 Kasım'da 0-0 berabere kaldığı Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık geçirenYunus Akgün'den kötü haber geldi. Ağrıları devam eden genç oyuncu, operasyon geçirecek.

Şiddetli ağrıları geçmedi, 'ameliyat' kararı çıktı: Galatasaraylı yıldız haftalarca yok - 1. Resim

AĞRILARI GEÇMEDİ, AMELİYAT PLANLANACAK

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre; kasık fıtığı teşhisi konulan Yunus Akgün için çok şiddetli ağrı şikayeti nedeniyleameliyat kararı alındı.

Şiddetli ağrıları geçmedi, 'ameliyat' kararı çıktı: Galatasaraylı yıldız haftalarca yok - 2. Resim

6-8 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü hafasında 3-0 kazanılan Ajax maçında kadroda yer almayan milli futbolcunun, 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

OSTEITIS PUBIS DENDİ, FITIK ÇIKTI

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, önceki gün yaptığı açıklamada, "Osteitis pubis benzeri bulgular var ama muayene kliniğimiz o ağrının osteitis pubis ağrısı olmadığı yönünde. Daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine ulaştık. Kasık fıtığında futbolcu dönem dönem o ağrıyla oynayabilir. O ağrı performansı çok etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. Birkaç gün dinlendirdikten sonra karar vereceğiz. Ya hızlı bir şekilde ameliyat planlayacağız ya da ağrıları tolere edebildiği formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Onu egzersiz testleriyle belirleyeceğiz" demişti.

Şiddetli ağrıları geçmedi, 'ameliyat' kararı çıktı: Galatasaraylı yıldız haftalarca yok - 3. Resim
Yener İnce

