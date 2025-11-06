Şiddetli ağrıları geçmedi, 'ameliyat' kararı çıktı: Galatasaraylı yıldız haftalarca yok

Galatasaray'ın 1 Kasım'da 0-0 berabere kaldığı Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık geçirenYunus Akgün'den kötü haber geldi. Ağrıları devam eden genç oyuncu, operasyon geçirecek.

A Ğ RILARI GE Ç MED İ, A MEL İ YAT PLANLANACAK

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre; kasık fıtığı teşhisi konulan Yunus Akgün için çok şiddetli ağrı şikayeti nedeniyleameliyat kararı alındı.

6-8 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü hafasında 3-0 kazanılan Ajax maçında kadroda yer almayan milli futbolcunun, 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

OSTEITIS PUBIS DENDİ, FITIK ÇIKTI

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, önceki gün yaptığı açıklamada, "Osteitis pubis benzeri bulgular var ama muayene kliniğimiz o ağrının osteitis pubis ağrısı olmadığı yönünde. Daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine ulaştık. Kasık fıtığında futbolcu dönem dönem o ağrıyla oynayabilir. O ağrı performansı çok etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. Birkaç gün dinlendirdikten sonra karar vereceğiz. Ya hızlı bir şekilde ameliyat planlayacağız ya da ağrıları tolere edebildiği formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Onu egzersiz testleriyle belirleyeceğiz" demişti.

Yener İnce