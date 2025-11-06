Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Leroy Sane istediğini aldı: Yeniden Almanya Milli Takımı'nda

Leroy Sane istediğini aldı: Yeniden Almanya Milli Takımı'nda

- Güncelleme:
Galatasaray'ın ses getiren transferlerinden olmasına karşın uzun süre beklentileri karşılayamayan Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı yedek kaldıktan sonra kendine geldi. Son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız isim, yeniden Almanya Milli Takımı kadrosuna davet edildi. 3-0 kazanılan Ajax maçında Victor Osimhen'e asist yapan Sane, bu sezon 3 gol ve 3 asistle oynuyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, aylar sonra yeniden Almanya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Almanya'nın 14 Kasım'da Lüksemburg ve 17 Kasım'da Slovakya ile oynayacağı hazırlık maçlarında forma giyebilecek.

Almanya, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde9 puan ve averajla lider durumda bulunuyor.

 

"İŞLER ÇOK DAHA İYİ GİDİYOR"

Leroy Sane, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Uzun süredir futbol oynuyorum. Bu yüzden duygusal inişler-çıkışlar denilen şeyi iyi bilirim. Her iki maçta da (Liverpool, Beşiktaş) oynamak isterdim. Daha birkaç derbi maçımız var. Teknik direktör Okan Buruk bana çok sıcak davrandı ve çok yakın iletişim kurduk. Kendime inanmaya devam etmem için beni motive etti. Milli maç arasında iyi antrenmanlar yaptıktan sonra olumlu bir hisse kapıldım. Artık her şey yolunda, uyum sağladım. İşler artık çok daha iyi gidiyor. Milli takıma geri döneceğimi umuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

