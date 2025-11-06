Leroy Sane istediğini aldı: Yeniden Almanya Milli Takımı'nda

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, aylar sonra yeniden Almanya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Almanya'nın 14 Kasım'da Lüksemburg ve 17 Kasım'da Slovakya ile oynayacağı hazırlık maçlarında forma giyebilecek.

Almanya, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde9 puan ve averajla lider durumda bulunuyor.

"İŞLER ÇOK DAHA İYİ GİDİYOR"

Leroy Sane, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Uzun süredir futbol oynuyorum. Bu yüzden duygusal inişler-çıkışlar denilen şeyi iyi bilirim. Her iki maçta da (Liverpool, Beşiktaş) oynamak isterdim. Daha birkaç derbi maçımız var. Teknik direktör Okan Buruk bana çok sıcak davrandı ve çok yakın iletişim kurduk. Kendime inanmaya devam etmem için beni motive etti. Milli maç arasında iyi antrenmanlar yaptıktan sonra olumlu bir hisse kapıldım. Artık her şey yolunda, uyum sağladım. İşler artık çok daha iyi gidiyor. Milli takıma geri döneceğimi umuyorum" ifadelerini kullanmıştı.