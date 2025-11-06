Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İlkay Gündoğan'ın sahalara dönüş tarihi: Fenerbahçe derbisinde sahada olacak mı?

İlkay Gündoğan'ın sahalara dönüş tarihi: Fenerbahçe derbisinde sahada olacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında 3-1 kazanılan Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son taktik idmanda sakatlık geçiren İlkay Gündoğan'dan haber geldi. 35 yaşındaki futbolcu için belirlenen sahaya dönüş programı ortaya çıktı.

Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda puanını 9'a çıkararak, son 16 turu için büyük avantaj sağladı. Farklı galibiyetin mutluluğunu yaşayan sarı-kırmızılılara bir sevindirici haber de İlkay Gündoğan'dan geldi. Yıldız oyucunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

İlkay Gündoğan'ın sahalara dönüş tarihi: Fenerbahçe derbisinde sahada olacak mı? - 1. Resim

22 KASIM'DA KADRODA, FENERBAHÇE DERBİSİNDE 11'DE

Ajansspor'da yer alan habere göre; sakatlık sonrası saha çalışmalarına başlayan ve tedbir amaçlı Ajax maçının kadrosuna alınmayan Gündoğan’ın, milli araya kadar dinlendirileceğiöğrenildi.

35 yaşındaki futbolcunun, milli ara sonrası 22 Kasım’da oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında kadroya dahil edileceği, bir hafta sonraki Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de görev alabileceğibelirtildi.

İlkay Gündoğan'ın sahalara dönüş tarihi: Fenerbahçe derbisinde sahada olacak mı? - 2. Resim

7 MAÇTA BİR GOL

Yaz transfer döneminde Süper Lig kariyerine adım atan tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 7 karşılaşmaya çıkarken; bir gol ve bir asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

