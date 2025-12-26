Moskova Şehir Mahkemesi, ABD istihbaratına gizli bilgi aktardığı iddiasıyla yargılanan Rusya’nın Houston’daki eski diplomatı Arseniy Konovalov’u 12 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Moskova Şehir Mahkemesi, Rusya’nın Houston Başkonsolosluğu’nda geçmişte ikinci kâtip olarak görev yapan Arseniy Konovalov hakkında kararını açıkladı. ABD istihbarat servislerine para karşılığında gizli bilgi sızdırmakla suçlanan Konovalov, 12 yıl hapis cezasının yanı sıra 100 bin ruble para cezasına ve bir yıl süreyle özgürlüğünün kısıtlanmasına çarptırıldı.

TÜM GİZLİ BİLGİLERİ ABD'YE AKTARDI

Mahkeme dosyasına göre Konovalov, 2014–2017 yılları arasında ABD’de görev yaptığı dönemde, resmi görevi kapsamında edindiği gizli bilgileri Amerikan istihbaratına aktardı. Mart 2024’te Rusya’da gözaltına alınan eski diplomat hakkında yürütülen soruşturma, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından tamamlandı.

SUÇLAMA 'VATANA İHANET'

FSB’den yapılan açıklamada, Konovalov’un uzun süreli yurtdışı görevi sırasında devlet sırlarını maddi menfaat karşılığında paylaştığının tespit edildiği belirtilerek, Rusya Ceza Kanunu’nun 275’inci maddesi kapsamında “vatana ihanet” suçundan dava açıldığı kaydedildi.

Yetkililer, sızdırıldığı öne sürülen bilgilerin içeriği ile Konovalov’un ABD’li muhataplarıyla ne zaman ve hangi koşullarda temas kurduğuna ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmadı.

(Fotoğraf: FSB)

