CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la ilgili çeşitli iddialarda bulundu. İddialarda adı geçen MKE Ankaragücü'nden jet hızında yalanlama geldi. Açıklamada, "Camiamızın siyasi tartışmalara dahil edilmeye çalışıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle takip ettik. Bu yöndeki her türlü açıklama ve ima, kulübümüzün temel değerleriyle bağdaşmamaktadır" denildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a hakaret ve küfür dolu mesajlar atmıştı. Bugün bir konuşma daha yapan Özel, mesajlarını kürsüden okurken başka iddialar da ortaya attı.

ANKARAGÜCÜ İDDİASINI ORTAYA ATTI

Özel, Özarslan'ın dün, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün bazı tribün liderlerine kendisini desteklemesi karşılığında ihtiyaçlarını karşılama, bir tribün liderine ise daire alma teklifinde bulunduğunu ileri sürdü. Özel, "Şanlı şerefli, göğüsünde Atatürk'ü onurla taşıyan kulubü parayla satın alacağını düşünüyor, kendine slogan atsınlar diye adam tutmaya çalışıyor. Oysa Ankaragücü böyle bir utanmazlığın değil, şerefli geçmişinin, Atatürk'ün partisinin arkasında durmaktadır. Hani bir tosuncuk milletin paralarını aldı, kaçtı. Bu tosuncuk da milletin helal oylarını almış, kaçmaya kalkıyor." dedi.

JET HIZINDA YALANLAMA GELDİ

Ankaragücü kanadından ise jet hızında bir açıklama geldi. Metinde şu ifadeler yer aldı: "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından yapılan bazı açıklamalarda; kulübümüzün, tribünlerimizin ve Ankaragücü camiasının isimlerinin siyasi tartışmaların içerisine dâhil edilmeye çalışıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle takip etmiş bulunmaktayız.

Ankaragücü'nden, Özgür Özel'in 'Mesut Özarslan' iddialarına cevap

"GÜCÜMÜZÜ SİYASETTEN DEĞİL TARAFTARIMIZDAN ALIYORUZ"

116 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan MKE Ankaragücü Spor Kulübü, kuruluşundan bu yana her zaman siyaset üstü bir duruşu ilke edinmiş; hiçbir siyasi parti, kurum, kişi veya oluşumla özdeşleştirilemeyecek kadar büyük ve bağımsız bir camiadır. Ankaragücü; gücünü siyasetten değil, taraftarından, tarihinden ve Ankara’dan alır.

"KİMSE BU KULUBÜ SİYASİ TARTIŞMALARIN PARÇASI HALİNE GETİREMEZ"

Kulübümüzün adı, tribünlerimizin iradesi ve büyük Ankaragücü taraftarı; herhangi bir siyasi hedefe, parti değişikliğine ya da politik hesaplara asla malzeme yapılamaz. Bu camia; farklı görüşlere sahip binlerce insanı aynı arma altında birleştiren, tarafsızlığı ve bağımsızlığıyla var olan bir spor kültürüdür. Ankaragücü camiasının hiçbir ferdinin, kulübümüz adına konuşma veya kulübümüzü siyasi tartışmaların parçası hâline getirme yetkisi yoktur.

"İMALAR, TEMEL DEĞERLERİMİZLE BAĞDAŞMAMAKTA"

Bu yönde yapılacak her türlü açıklama ve ima, kulübümüzün temel değerleriyle bağdaşmamaktadır. MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bir kez daha açıkça ifade ediyoruz: Ankaragücü siyasetin değil, sporun; ayrışmanın değil, birliğin kulübüdür. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

