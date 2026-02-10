Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonla arayarak destek verdiği Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e bir destek de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın’dan geldi. Akgün’ün odasında ağırlayan Yalçın “Cumhurbaşkanımız, partimiz dimdik arkanızdadır. Bunlara pabuç bırakacak değiliz. Gereken bütün tedbirler alınacaktır inşallah. Bu ülkede senelerdir kadınlarımıza bunları yaşattılar” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağırladı. Yalçın “Şalvarıyla, örtmesiyle bir Anadolu kadınını hazmedemeyecek kadar maalesef kin ve nefret dolu insanlar” sözleri ile tepki gösterirken, hukuki sürecin de başladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda çok hassas olduğunu ve konuyla yakından ilgilendiğini belirten Yalçın “Cumhurbaşkanımız, partimiz dimdik arkanızdadır. Bunlara pabuç bırakacak değiliz. Gereken bütün tedbirler alınacaktır inşallah. Bu ülkede senelerdir kadınlarımıza bunları yaşattılar” diyerek Güneş’e destek verdi.

Güneş ise gözyaşları içinde “Ben bu ülkeye kötülük etmedim, ülkemi, vatanımı seviyorum. Birilerinin beni etiketlemesini istemiyorum. Çiftçi olmak ayıp mıdır? Başörtülü olmak ayıp mıdır?” dedi.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Parti genel merkezindeki makamındaki görüşmede, Yalçın şöyle konuştu:

Hani şey derlerdi. 'Biz aslında başörtüsüne karşı değiliz, türbana karşıyız. Annelerimiz, anneannelerimiz gibi taksanız sorun olmaz'. Şalvarıyla, örtmesiyle bir Anadolu kadınını hazmedemeyecek kadar maalesef kin ve nefret dolu insanlar. Meselenin zaten hukuki süreci de başladı. İnşallah bizim bunlarla, bu zihniyetle de mücadelemiz devam edecek. Zeynep Başkan ve arkadaşları, tam da temsil etmesi gereken şeyi temsil ederek hepimizin gururu oldular.

“CUMHURBAŞKANIMIZ ARKANIZDADIR"

Mücadeleyi sürdürdüklerini ve büyük mesafeler kat ettiklerini belirten Yalçın şöyle dedi:

İnşallah bundan sonra sivil anayasayla da o mesafeleri taçlandıracağız. Bu zihniyetle mücadeleyi bırakmayacağız. Cesaretle, özgüvenle kendi mücadelemize devam edeceğiz. O anlamak istemeyen insanlara kafalarına vura vura bu toprakların gerçek sahipleri, gerçek temsilcileri olduğumuzu, tam da bizim bunları temsil ettiğimizi anlatacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız, partimiz dimdik arkanızdadır. Bunlara pabuç bırakacak değiliz. Gereken bütün tedbirler alınacaktır inşallah. Bu ülkede senelerdir kadınlarımıza bunları yaşattılar.

“BEN DE BU ÜLKENİN İNSANIYIM”

Daha önceki yıllarda da grup toplantısına katıldığını, o dönemlerde de bu kıyafetleri giydiğini, kimseden bir tepki almadığını hatırlatan Belediye Başkanı Zeynep Güneş ise şunları anlattı:

Belediye başkanı olunca ne oluyor? Ben bu ülkede yaşıyorum, ben de bu ülkenin insanıyım. Ben bu ülkeye kötülük etmedim, ülkemi, vatanımı seviyorum. Birilerinin beni etiketlemesini istemiyorum. Çiftçi olmak ayıp mıdır? Başörtülü olmak ayıp mıdır? Kendi anneannesinin, kendi örfünü beğenmiyor. Neyi beğendireceğiz? Bu mücadele hepimizin, gelecek nesillerin de mücadelesi. Linçlenmek, hakir görülmek, bu vatanın toprağından olup da bir insanın bu şekilde rencide edilmesi hakikaten çok üzücü bir şey. Yani bir anne evladının tesellisine kalmamalı. Benim oğlumun arayıp da anne 'bunlara üzülme' demesi insanı üzüyor. Benim teselli etmem gereken çocuk, beni teselli ediyor. Böyle bir şey olamaz. İnsan üzülüyor. Onun için anayasal haklarımızı verin Başkanım. Kılık kıyafetin anayasal bir hak haline gelmesi gerekiyor bu ülkede. Bir an önce sivil anayasaya geçilmeli.

TELEFONLA ARAYIP DESTEK VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın kıyafeti sebebiyle hedef aldığı Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek çıkmıştı. MYK toplantısında Akgün'ü telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yönelik yöneltilen skandal ifadelerden dolayı üzüntülerini dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı şunları söylemişti:

"Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı."

