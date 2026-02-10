Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şalvarlı başkana destek! İyi Partili isim hakaret etmişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın kıyafeti sebebiyle hedef aldığı Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek çıktı. MYK toplantısında Akgün'ü telefonla arayan Erdoğan, kendisine yönelik yöneltilen skandal ifadelerden dolayı üzüntülerini dile getirdi.
- Erdoğan, Zeynep Güneş Akgün'den yarınki AK Parti Grup Toplantısı'na 100 kadınla birlikte beyaz giyinerek katılmasını istedi.
- Zeynep Güneş Akgün, Erdoğan'a sivil anayasa talebini iletti.
- Erdoğan, darbe anayasasından kurtulmak için çalıştıklarını belirtti.
- Görüşme, AK Parti MYK toplantısı sırasında gerçekleşti.
- Görüşmenin diğer ucunda Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş olduğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar tarafından paylaşıldı.
EMRAH ÖZCAN - Cumhurbaşkanı, Akgün'ün, yarın gerçekleştirilecek AK Parti Grup Toplantısı'na Eskişehirli 100 kadın ile birlikte katılmasını ve beyaz giyinmesini istedi. Zeynep Güneş Akgün ise "Sayın Cumhurbaşkanı'm sivil anayasayı getirin de bizi bunlardan kurtarın" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, toplantı devam ederken yaptığı telefon görüşmesinde, şunları kaydetti:
"Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı."
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, paylaşımında, "MYK toplantımızda gerçekleşen telefon görüşmesinin diğer ucunda Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş var. Üslubuyla, samimiyetiyle, dik duruşuyla böyle bir liderimiz oldukça Türkiye'mizin sırtı yere gelmez." ifadelerini kullandı.