ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili yayımlanan belgeler gündem olmaya devam ediyor.

Son paylaşılan belgelerden birinde, Epstein’in 2018 yılında 330 galonluk (1.250 litre) sülfürik asit satın aldığı ortaya çıktı.

Bunun ardından asidin, mağdurları arasında çocukların da bulunduğu iddia edilen kurbanların bedenlerini gizlemek için kullanıldığına dair spekülasyonlar arttı.

Sosyal medyada birçok kişi bunu ‘ölüm siparişi’ olarak nitelendirdi. Bazı kullanıcılar ise kimyasalın bataryalar, tuzlu suyun arıtılması veya havuz doldurma gibi yasal kullanım alanları için tedarik edilmiş olabileceğine dikkati çekti.

Ancak siparişin hacmi, spekülasyonların yoğunlaşmasına yol açtı. İngiliz basınından International Business Times’a konuşan adli tıp uzmanları, sülfürik asidin son derece aşındırıcı olduğunu, ancak filmlerdeki gibi bütün izleri bir anda yok edemeyeceğini belirtirken kimyasalın kemikleri ve dişleri sıvılaştırabileceğini kaydetti.

