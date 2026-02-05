ABD’de kamuoyuna açılan 3 milyondan fazla Jeffrey Epstein belgesi, uluslararası siyasette geniş yankı uyandırdı. Belgelerde, Epstein’in küresel ölçekte kurduğu ilişki ağlarına dair iddiaların yanı sıra FETÖ bağlantılarına ilişkin yazışmaların da yer aldığı öne sürüldü. Dosyalara göre, FETÖ’nün avukatı Reid Weingarten’ın Epstein’i de temsil ettiği, 2016’daki darbe girişimi sonrasında örgüt adına Epstein’le temasa geçilerek ABD’den koruma ve iade taleplerinde bulunulduğu iddia edildi.

Jeffrey Epstein skandalına ilişkin gelişmeler tüm dünyanın gündemine oturdu. Her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor, son olarak FETÖ'nün avukatı Reid Weingarten'ın Epstein'i de temsil ettiği öğrenildi.

EPSTEIN'DEN YARDIM İSTEDİ!

TRT Haber'de yer alan habere göre; FETÖ'nün, 2016'daki darbe girişimi sonrası Epstein ile irtibat kurup destek istemesi belgelere yansıdı. Weingarte, gönderdiği mailde Epstein'den örgüt mensuplarının Türkiye'ye iade edilmemelerini ve ABD tarafından korunmalarını talep etti.

Belgelerde Mossad'ın, terör örgütü PKK ve YPG'yi sürekli yönlendirip hain planlar yaptığı da yer alıyor. İsrail yönetiminin, Türk ordusunda İsrail'le iyi ilişkiler içinde olan grupların tasfiyesinden rahatsız olduğu da diğer bir konu.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLLÜ ESKİ BAŞKANIN ADI DA DOSYALARDA

Belgelerde yer alan isimler de dikkati çekiyor. Eski ABD Başkanı Obama’ya 2009’da Nobel Barış Ödülü'nü takdim eden dönemin Nobel Komitesi Başkanı ve Norveç’in eski Başbakanı Thorbjørn Jagland’ın adı 2 binden fazla belgede geçiyor.

İsmi sıkça geçen bir diğer kişi, Microsoft’un kurucusu Bill Gates. Gates, Epstein’le üç yıl boyunca birkaç kez görüştüğünü kabul etti ve bunu “bir hata” olarak nitelendirdi.

İngiltere'de ise Kral 3. Charles’ın kardeşi Andrew’un adının Epstein belgelerinde geçmesine rağmen Kraliyet’in sessiz kalması protesto edildi.

Buckingham Sarayı önüne “Suç mahallidir girilmez” yazılı şerit çekildi.

