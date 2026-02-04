HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır lideri Sisi'ye Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'deki temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya gelerek Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulundu.
- Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'ye Togg hediye etti.
- İki lider Togg'a beraber bindi.
- Sisi, Togg'un içinde incelemelerde bulundu.
- Liderler Togg ile kısa bir tur attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'deki temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya geldi.
Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.
İki lider beraber araca binerken, Sisi Togg'un içinde incelemelerde bulundu.
Liderler daha sonra Togg ile kısa bir tur attı.
