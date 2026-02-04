Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’ın Afrika’daki en büyük ticaret ortağımız olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki 8 milyar doları aşan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması için yeni adımların atılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Mısır İş Forumu’nda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve ortak hedeflere dair önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, Mısır’ın Afrika’daki en büyük ticaret ortağımız olduğunu vurgulayarak ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefini yineledi.

Yatırım, serbest ticaret anlaşmaları ve Gazze’nin yeniden inşasında iş birliği başlıkları konuşmanın öne çıkan başlıkları oldu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kahire ziyaretimiz vesilesiyle iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımızda, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri de ayrıntılı biçimde ele aldık. Her alanda kapsamı genişleyen ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmalara imza attık.

Değerli kardeşimin, Mısır'ın geleceğine damga vuracak '2030 Vizyonu'nu ilgiyle takip ettiğimizi kendisine ifade ettim. Uluslararası gündemi en çok meşgul eden gelişmelerin merkezinde yer alan iki büyük ülkeyiz.

"BİRLİKTE GÜÇLENECEĞİZ"

Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin sadece bizler için değil, bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya da hep birlikte şahit oluyoruz. Bu potansiyeli özellikle yatırım ve ticaret alanlarında en verimli şekilde kullanmak istiyoruz.

Küresel ekonomide bir yanda korumacılık ve içe kapanma eğilimleri artarken, diğer yanda refahın sürdürülebilmesi için iş birliğinin önem kazandığı görülüyor.

Giderek zorlaşan bu ortamda sizlerin de destekleriyle ekonomilerimizin birlikte güçlenerek büyüyebileceğine yürekten inanıyorum.

Elimizin altında değerlendirmeyi bekleyen büyük bir potansiyel var. Mısır, Afrika'da en büyük ticaret ortağımız. Mısır ile ticaret hacmimizin 8 milyar doları aştığını görüyoruz. Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında %7,4 pay ile üçüncü, en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise %3,4 pay ile yedinci sıradayız. Bunlar elbette bizleri umutlandıran ve cesaretlendiren rakamlardır; ancak hedefimiz olan 15 milyar dolarlık ticaret hacminin hâlen gerisindeyiz.

TİCARET HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR

Alınan tüm tedbirlere rağmen yaşanan bu durumda, dünyada bozulan iş ortamının etkili olduğunu siz iş insanlarımız çok iyi biliyorsunuz. Biz de liderler olarak bunun farkındayız. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde, iş dünyamızı destekleyecek tedbirleri etraflıca istişare ettik. Kendisiyle 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda yakın mesaimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ticaret Bakanlarımız ise bugün; yatırımların karşılıklı güçlendirilmesi, teknik konularda iş birliğinin derinleştirilmesi ve sizlerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik adımları kapsamlı şekilde ele aldılar.

Serbest ticaret anlaşmalarımızı tarım ürünlerini de kapsaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımlar noktasında ise Mısır hala Türk yatırımlarının yöneldiği ikinci ülke konumunda. Türk müteahhitler Mısır'da 1 milyar doları aşan projeleri üstlendi.

Gazze'nin inşasında da beraber çalışmak istiyoruz. Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların ulaştırılmasında Mısır'ın yardımlarını şükranla yad ediyoruz.

