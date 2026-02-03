Kaydet

Küçükçekmece Halkalı Turgut Özal Bulvarı’nda meydana gelen kazada, ters yönden dönüş yaptığı iddia edilen bir otomobilin çarptığı araç takla atarak dereye uçtu. Çarpmanın şiddetiyle dere yatağına düşen otomobilin kadın sürücüsü, aracın tavan penceresinden kendi imkanlarıyla çıkarak bölgedekilerden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, mahalle sakinleri aynı noktada sıkça kaza yaşandığını belirterek yol kenarına güvenlik bariyeri yapılmasını talep etti.

