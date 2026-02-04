SGK’dan esnaf ve işveren için "nefes aldıran" kolaylıklar

Ekonominin çarklarının dönmesi, istihdamın korunması ve borçlu vatandaşın sistemin içinde kalabilmesi için devlet genel borç yapılandırma kolaylıklarıyla bazen büyük adımlar atar. Bu konuda gazetemizde özelikle başta esnaf ve borçlu vatandaşlar olmak üzere KOBİ ve diğer işverenlerimizin taleplerini gündeme taşımıştık. Beklenen SGK-Vergi ile diğer kamu borç yapılandırmasına yönelik henüz bir düzenleme yapılmadı. Ancak SGK’dan özellikle esnaf ve KOBİ’lere nefes aldıracak önemli kolaylıklar yapıldı. 30 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan 2026/7 sayılı SGK Genelgesi, işte tam olarak böyle bir adım. SGK, borçlarını ödemekte zorlanan işverenler için tecil (taksitlendirme) kurallarında önemli değişiklikler yaptı.

Peki, bu değişiklikler işverenlere ve borçlulara nasıl yansıyacak? Sokaktaki bakkaldan, yüzlerce işçi çalıştıran fabrikaya kadar herkesi ilgilendiren bu "borç yönetimi" kolaylıklarını bu yazımızda mercek altına alıyoruz.

ARTIK BU BORÇLAR İÇİN TEMİNAT YOK!

Eski düzenlemede, SGK’ya olan borcunuzu taksitlendirmek istediğinizde eğer borcunuz 50 bin TL’yi aşıyorsa, SGK sizden teminat (tapu, araç rehni, banka teminat mektubu… vb.) istiyordu. Küçük işletmeler için 50 bin TL gibi günümüzde düşük kalan bir sınır, ciddi bir bürokratik engeldi.

YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Artık teminatsız taksitlendirme sınırı tam 250 bin TL’ye çıkarıldı. Yani SGK’ya 240 bin TL borcu olan bir esnaf, hiçbir malını mülkünü ipotek etmeden, kefil aramadan borcunu taksitlendirebilecek. Bu, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) üzerindeki büyük bir yükü kaldırıyor.

"KADEMELİ ÖDEME" İLE ÖNCE NEFES AL, SONRA ÖDE

Her işletmenin nakit akışı aynı değildir. Bazı dönemler işler durgun geçer. Yeni genelge, "Her ay eşit ödeyeceksin" kuralına esneklik getirdi.

Eğer borçlu, "Şu an durumum sıkışık, ilk aylarda az ödeyeyim, sonra ödemelerimi artırayım" derse ve SGK da buna ikna olursa; ilk 6 taksit, normal taksit tutarının yarısına kadar düşürülebilecek. Örneğin, aylık taksitiniz 10 bin TL ise, ilk 6 ay boyunca 5 bin TL ödeyip, kalan borcu sonraki aylara yayabileceksiniz.

TECİLİN BOZULMA ŞARTLARI "YUMUŞATILDI"

Eskiden taksitlerinizi aksattığınızda sistem çok çabuk kapanıyor ve hakkınızı kaybediyordunuz. Yeni düzenleme, borçluya daha fazla "hata payı" tanıyor.

Taksit Sınırı: Eskiden 3 taksit ödenmediğinde bozulan tecil işlemi, artık 4 taksit ödenmediğinde bozulacak.

Eskiden 3 taksit ödenmediğinde bozulan tecil işlemi, artık ödenmediğinde bozulacak. Geçmiş Hatalar Siliniyor: Eğer borçlu, eski bozulmuş borçlarını başvuru öncesi kapatırsa, bu durum siciline "bozulmuş tecil" olarak işlenmeyecek. Bu da yeni taksitlendirme taleplerinin daha kolay onaylanması demek.

KARŞILAŞTIRMALI TABLO: ESKİ VE YENİ DÜZENLEME

Aşağıdaki tablo, yapılan değişikliklerin ne kadar büyük bir alanı kapsadığını net bir şekilde özetlemektedir:

NOT: BU ARAYA TABLO GİRECEK!!!!!!!!!!!!!

GAYRİMENKUL TEMİNATINDA DEĞERLEME KOLAYLIĞI

Yüksek borçları olan ve teminat göstermek zorunda kalanlar için de bir müjde var. Artık sadece SGK’nın kendi personeli değil; SPK lisanslı değerleme uzmanları, ticaret odaları, bankalar ve mahkemeler tarafından hazırlanan raporlar da kabul edilecek. Bu durum, sürecin hızlanmasını ve daha şeffaf bir değerleme yapılmasını sağlıyor.

Üstelik üzerinde başka kurumların haczi olan bir fabrika veya arazi, eğer değeri toplam borçları kurtarıyorsa, artık SGK tarafından teminat olarak kabul edilebilecek. "Malım var ama üzerinde başka haciz var diye kabul etmiyorlar" devri de büyük ölçüde kapandı.

SGK DÜZENLEME YAPTI, ŞİMDİ SIRA BORÇLUDA

Bu genelge, sadece bir hukuki metin değil; aynı zamanda esnafın, işverenin yanında durma iradesidir. 50 bin TL’lik barajın 250 bin TL’ye çekilmesi ve taksit aksatma toleransının artırılması, "Zor durumdayım ama ödemek istiyorum" diyen herkes için bir can simididir.

Unutulmamalıdır ki; SGK primleri sadece bugünün ödemesi değil, çalışanların yarınki emeklilik garantisidir. Bu kolaylıklardan faydalanarak borçları yapılandırmak hem işletmenizin geleceğini kurtaracak hem de toplumsal huzura katkı sağlayacaktır.

HASILIKELAM: SGK mevcut yasal çerçevesinde yapılabilecek kolaylıkları yaptı; borcunuzu yönetmek, işinizi büyütmek için bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Beklenen SGK-Vergi ve diğer kamu borç yapılandırmasına ilişkin düzenlemenin de bir an önce çıkması için desteğimiz devam edecektir.

