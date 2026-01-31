Resmîleşen "Torba Kanun" emekliye ve çalışana ne getiriyor?

Özellikle milyonlarca emeklinin sabırsızlıkla beklediği “Torba Kanun” nihayet Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Torba (7573 sayılı) Kanun, hem görevdeki memurlar hem de emekliler için kritik değişiklikler getiriyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA "ALT SINIR" AYARI

Düzenleme: En düşük emekli maaşı ödemesinde esas alınan tutar 16.881 TL'den 20.000 TL'ye çıkarıldı.

Bu bir "seyyanen zam" değildir, bir "tamamlama" ödemesidir. Örneğin eğer kendi çalışmanızdan dolayı maaş alıyor ve kök maaşınız;

10.000 TL ise, devlet aradaki 10.000 TL'yi "Hazine desteği" olarak hesabınıza yatıracak.

13.000 TL ise, devlet aradaki 7.000 TL'yi "Hazine desteği" olarak hesabınıza yatıracak

15.000 TL ise, devlet aradaki 5.000 TL'yi "Hazine desteği" olarak hesabınıza yatıracak.

Önemi: Kendi çalışmasından dolayı hiçbir emekli, ek ödemeler dâhil 20.000 TL’nin altında maaş almayacak. En düşükten maaş alan dul ve yetimler ise bu artıştan hisseleri oranında faydalanacak.

Yansıması: Kök maaşı düşük olan milyonlarca emeklinin cebine girecek nakit tutar artırılmış oldu. Bu düzenleme Ocak 2026 itibarıyla geçerli. SGK’nın beklediği bu kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte önümüzdeki günler 3 bin 119 liralık fark maaş alınan hesaplara otomatik yatırılacak.

ADAY MEMURLARA "SIKI MARKAJ"

Düzenleme: Aday memurluk sürecinde disiplin kuralları sertleştirildi.

Önemi: Artık sadece ağır cezalar değil; adaylık süresinde birden fazla "uyarma" veya "kınama" alanların da memuriyetle ilişiği kesilecek.

Artık sadece ağır cezalar değil; adaylık süresinde alanların da memuriyetle ilişiği kesilecek. Yansıması: Aday memurlar için "hata yapma lüksü" azaldı. İlişiği kesilenler, sağlık sebepleri hariç, 3 yıl boyunca tekrar devlet memuru olamayacak.

DİSİPLİN CEZALARINDA "İKİNCİ ŞANS" DÖNEMİ

Düzenleme: Yargı tarafından iptal edilen disiplin cezaları için idareye yeni bir süre tanındı.

Önemi: Bir disiplin cezası mahkemeden dönerse, idare eksikliği giderip 6 ay içinde yeniden ceza verebilecek. Zamanaşımı nedeniyle cezadan kurtulma devri zorlaşıyor. Bir memur, disiplin cezasını "usulden" (örneğin süre hatası) iptal ettirse bile, idareye karardan sonra 6 aylık ek süre tanındı.

Bir disiplin cezası mahkemeden dönerse, idare eksikliği giderip yeniden ceza verebilecek. Zamanaşımı nedeniyle cezadan kurtulma devri zorlaşıyor. Bir memur, disiplin cezasını "usulden" (örneğin süre hatası) iptal ettirse bile, idareye karardan sonra tanındı. Yansıması: Memurlar için hukuki süreçler bitse bile idarenin "dosyayı yeniden açma" yetkisi koruma altına alındı. Dolayısıyla "Mahkeme iptal etti, artık ceza veremezler" devri kapandı. İdare, mahkemenin gerekçesine bakarak cezayı yeniden tesis edebilecek.

İŞVERENLERE İSTİHDAM DESTEĞİ

Düzenleme: İşverenlere sigortalı başına asgari ücret prim desteği verilecek. Bu destek için başvuru şartı ya da herhangi bir prosedüre gerek bulunmamaktadır.

Günlük Destek: 42,33 TL

Aylık Destek (30 Gün): 42,33TLx30=1.269,90

İşveren, çalıştırdığı her uygun sigortalı için SGK'ya yaklaşık 1.270 TL daha az prim ödeyecek. Bu da dolaylı olarak işçinin iş yerindeki maliyetini düşürerek istihdamın korunmasını sağlayacak.

Önemi: İş maliyetini düşürerek istihdamı korumayı hedefliyor.

İş maliyetini düşürerek istihdamı korumayı hedefliyor. Yansıması: Özel sektörde çalışanların iş güvencesini artırırken, işverenlerin SGK prim yükünü hafifletiyor.

TAŞERON İŞÇİDEN "RÜCU" YÜKÜ KALKTI

Düzenleme: Kamu kurumlarında çalışan alt işveren (taşeron) işçilerinin kıdem tazminatları için geçmişe dönük şirketlere açılan davalardan vazgeçiliyor.

Daha açık bir anlatımla eskiden kamu kurumları, taşeron işçisi emekli olduğunda kıdem tazminatını işçiye öder, sonra bu parayı işçiyi çalıştıran alt işverenden (şirketten) geri isterdi (rücu ederdi). Bu durum yıllarca süren binlerce davaya sebep oldu. ‘Torba Kanun’la devlet diyor ki: "2014-2019 dönemindeki bu paraların peşini bırakıyorum, tahsilattan vazgeçiyorum." Ancak rücu ettiklerimi iade etmem diyor.

Önemi: Kamudaki tazminat rücu karmaşası son buluyor.

Kamudaki tazminat rücu karmaşası son buluyor. Yansıması: İşverenlerin üzerindeki eski borç yükü kalkıyor, yargıdaki binlerce dosya kapanıyor. Mahkemeler artık "karar verilmesine yer olmadığı…" diyecek; yani dava konusu ortadan kalkacak.

İsa Karakaş'ın önceki yazıları...