ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de DEAŞ hedeflerine yönelik 5 ayrı hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Operasyonlarda terör örgütü lideri Bilal Hasan ve 50 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 27 Ocak–2 Şubat tarihleri arasında Suriye genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik birden fazla hedefe beş ayrı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, ortak güçlerle birlikte örgütün yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla askeri baskının sürdürüldüğü belirtildi.

Operasyonlarda sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve insansız hava araçları kullanıldı. Toplam 50 hassas güdümlü mühimmatla bir DEAŞ iletişim noktası, kritik bir lojistik merkez ve silah depolama tesislerinin tespit edilerek imha edildiği bildirildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonlara ilişkin değerlendirmesinde, “Bu hedeflerin vurulması, Suriye’de DEAŞ'ın yeniden güç kazanmasını engellemeye yönelik kararlılığımızın göstergesidir. Koalisyon ve ortak güçlerle koordinasyon içinde hareket etmek; ABD’yi, bölgeyi ve dünyayı daha güvenli kılar” ifadelerini kullandı.

ABD ve ortak güçlerin, 13 Aralık’ta Palmira’da ABD ve Suriye güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya karşılık olarak Hawkeye Saldırısı Operasyonu'nu başlattığı hatırlatıldı. Söz konusu DEAŞ pususunda iki ABD askeri ile bir Amerikan tercümanın hayatını kaybettiği açıklandı.

Yaklaşık iki ay süren hedefli operasyonlar sonucunda 50’den fazla DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği veya yakalandığı belirtildi. CENTCOM güçlerinin 16 Ocak’ta Kuzeybatı Suriye’de düzenlediği operasyonda, 13 Aralık’taki saldırıyla bağlantılı olduğu bildirilen örgüt yöneticilerinden Bilal Hasan el-Casim’in öldürüldüğü kaydedildi.

