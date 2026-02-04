İhlas Haber Ajansı
Trump'tan İran'a saldırı sinyali: Hamaney endişelenmeli
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in "endişelenmesi gerektiğini" söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in "endişelenmesi gerektiğini" ifade etti.
Trump, İran'la planlanan görüşmelerin bu hafta devam edip etmeyeceğine dair şüpheler sürerken, İran'ın lideri Ali Hamaney'in “çok endişeli olması gerektiğini” söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
