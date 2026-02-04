Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ryanair’in Justin Bieber’ın saçına göndermede bulunarak “Türkiye’ye gelseydi” dediği paylaşımını kendi hesabından paylaştı.

'X' sosyal medya uygulamasında (eski adıyla Twitter) bir kullanıcının Justin Bieber’ın saçına ilişkin yaptığı paylaşım sosyal medyada dikkat çekti.

Kullanıcı, paylaştığı fotoğrafın altına “Kötü yapılmış bir saç ekimini uzaktan bile tanırım” notunu düştü.

Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı: Sosyal medyada gündem oldu!

"TÜRKİYE'YE GİTMELİYDİ"

Bu paylaşıma Ryanair’in resmi sosyal medya hesabı alıntı yaparak “Türkiye’ye gitmeliydi” ifadesini kullandı. Havayolu şirketinin Türkiye göndermesi kısa sürede etkileşim aldı.

Söz konusu paylaşımın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından da retweet edilmesi, zinciri daha da görünür hale getirdi.

Bakan Şimşek’in söz konusu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve binlerce etkileşim aldı.

Türkiye’nin saç ekimi başta olmak üzere sağlık turizminde dünyada öne çıkan ülkelerden biri olduğuna gönderme yapan bu esprili paylaşım, hem yerli hem de yabancı kullanıcılar tarafından dikkat çekici bulundu. Pek çok kullanıcı, paylaşımı Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki görünürlüğüne katkı sağlayan bir hamle olarak değerlendirdi.

