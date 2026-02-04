Çorum'da 76 yaşındaki Ali Osman Kaya, parçalanmış halde dere yatağında bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan A.F.K. cinayeti itiraf ederken ağabeyi, babası ve akrabası da gözaltına alındı. Dehşet veren olayın nedeni ise pes dedirtti.

Korkunç olay Çorum'da yaşandı. 76 yaşındaki Ali Osman Kaya, 6 gün arandıktan sonra cansız bedeni bulundu.

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün soruşturması sürüyor.

VAHŞİ CİNAYETİ AİLE BOYU İŞLEMİŞLER

Olayla ilgili yakalanan A.F.K'nin ardından şüphelinin ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A. da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çorum'da 76 yaşındaki adamı parçalara ayırarak katlettiler! Aile üyeleri tek tek gözaltında

ADIM ADIM NASIL YAPTIKLARINI ANLATTILAR

A.F.K'nin emniyetteki ifadesinde, "küfür etme" yüzünden tartıştıkları Kaya'yı birlikte gittikleri bağ evinde tüfekle ateş ederek öldürdüğünü, burada cesedi benzin döküp yaktıktan sonra parçalara ayırdığını ve bulunmaması için ormanlık alandaki dere yatağına attığını söylediği öğrenildi.

Çorum'da 76 yaşındaki adamı parçalara ayırarak katlettiler! Aile üyeleri tek tek gözaltında

NE OLMUŞTU?

Çorum'da ailesince 28 Ocak'ta hakkında kayıp ihbarı yapılan Ali Osman Kaya'nın (76) cesedi, dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulunmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında Kaya'nın Çatak Tabiat Parkı bölgesinde birlikte son görüldüğü kişi olan A.F.K. (43) gözaltına alınmış, şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis cesedin kafa kısmını, olay yerine 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası