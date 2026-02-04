Epstein soruşturmasında ortaya çıkan yazışmalarda Harvard Üniversitesinden Prof. Martin Nowak’ın adaya seyahat için mesajlaştığı görüldü. Belgelerde yer alan “işkence” ifadesi tüyleri diken diken ederken, Epstein'in suç ortağı Ghislaine Maxwell ve yeğeni arasındaki yazışmalar da dosyaya giren en çarpıcı detaylar arasında yer aldı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili soruşturmada yeni bir perde aralandı. Milyonları bulan dosyaların paylaşılmasıyla birlikte, belgelerde geçen isimler küresel çapta tartışma konusu oldu.

DÜNYACA ÜNLÜ ÜNİVERSİTE DE DOSYADA

Epstein'e ilişkin soruşturma dosyaları, bir kısmının daha kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, tartışmaların merkezindeki milyarderin Harvard Üniversitesindeki bağlantılarına yönelik soru işaretlerini artırdı.

Dosyalar arasında yer alan Şubat 2014 tarihli yazışmada, Prof. Martin Nowak adına planlanan seyahate ilişkin detayların tartışıldığı görülüyor.

İsmi gizlenen gönderici, Nowak'a yolladığı e-postada, "Selam, Martin. İşte Jeffrey'nin adasına gitmek için biletlerin burada" ifadelerini kullanıyor.

Prof. Martin Nowak

Nowak'a, Anna Yermakova isimli birinin eşlik edeceğini belirten gönderici, uçakta oturacakları yerlere ilişkin bilgileri veriyor.

Nowak, seyahat planlarını içeren e-postayı, "Her şey iyi görünüyor. Çok teşekkürler" şeklinde cevaplıyor.

SEYAHATİN DETAYLARI DA BELGELERDE

E-postalara eklenen seyahat detaylarında, ikilinin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinden uçakla ABD'ye ait Virgin Adaları'nda Epstein'in sahip olduğu adalara yakın Saint Thomas Adası'na varacağı, iki gün sonra da geri döneceği bilgisi yer alıyor.

Nowak için benzer seyahat planlarının 2012'de de yapıldığı, Epstein'in yazışmalara bizzat dahil olduğu görülüyor.

Ulusal basındaki haberlerde Epstein'in, Karayipler bölgesinde ABD'ye ait Virgin Adaları'nda yer alan "Little St. James" ve "Great St. James" adalarının cinsel istismar ve fuhuş ağı dahil faaliyetleri için satın alarak kullandığı ve bu adaların, kamuoyunda "Epstein'in Karayipler'deki suç adaları" olarak tanındığı aktarılmıştı.

DİKKAT ÇEKEN YAZIŞMA: İŞKENCE ETTİN Mİ?

Belgelere göre, Epstein ve Nowak arasında dikkati çeken bir yazışma da Mart 2014'te yapıldı.

Nowak Epstein'e, "Casusumuz görevini tamamladıktan sonra yakalandı." diye bilgi veriyor.

Epstein'in de buna karşılık "Ona işkence ettin mi?" diye soruyor.

BELGELER KARARTILIYOR MU?

ABD Adalet Bakanlığının, Epstein dosyalarında uyguladığı sansürler tartışma konusu olmaya devam ederken, bir belgedeki karartmalar da dikkati çekti.

Larry Brayboy isimli birinin Kasım 2018'de gönderdiği e-postada, Epstein'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın adının İsrail istihbarat teşkilatı Mossad ile anıldığı görüldü.

Başlığı, "MOSSAD bağlantısı Trump Epstein Clinton Cinayet Çocuk Cinsel İstismarı Açığa Çıktı" olan bu e-posta, gönderildiği kişilerin adları siyah şeritlerle kapatılarak kamuoyuyla paylaşıldı.

YEĞENİNİN DİLEK LİSTESİ

Dosyalarda, Epstein'in eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell'e Nisan 2002'de gönderilen bir e-posta da yer alıyor.

Maxwell'in yeğeni olduğu anlaşılan gönderici, mesajında "pis şeyler yapmak istediği" aktrislerden oluşan "dilek listesi"ni paylaşıyor.

Gönderici, henüz "tamamlanmamış" listesindeki oyuncuları Natalie Portman, Jennifer Love Hewitt ve Denise Richards şeklinde sıralıyor.

Maxwell de yeğeninden gelen e-postaya, "Dilek listeni aldım. İstediğin zaman genişlet." cevabını veriyor.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI NEDİR?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

