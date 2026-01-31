Prens Andrew, ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında yayımladığı yeni belgeler ardından gündeme gelen isimlerden biri oldu. Peki Prens Andrew kimdir?

İngiliz kraliyet ailesinin en tartışmalı isimlerinden olan Prens Andrew Jeffrey Epstein ile olan ilişkilerinin yeniden gündeme gelmesiyle bir kez daha kamuoyunun odağına yerleşti. Yıllardır süren iddialar, röportajlar, hukuki süreçler ve alınan kraliyet kararları Prens Andrew'i odak noktası haline getirdi. Peki, Prens Andrew kimdir?

Epstein ile olan ilişkisi yeniden gündemde! Prens Andrew kimdir?

PRENS ANDREW KİMDİR?

Prens Andrew (Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor) 19 Şubat 1960’ta Londra’daki Buckingham Sarayı’nda dünyaya geldi. İngiltere Kralı III. Charles’ın kardeşi olan Andrew, Kraliçe II. Elizabeth ile Prens Philip’in üçüncü çocuğu ve ikinci oğludur. Doğumundan itibaren “Kraliyet Altesleri” unvanını taşıyan Andrew, uzun yıllar York Dükü olarak da anıldı.

Eğitim hayatının ardından üniversiteye gitmeyen Prens Andrew, Kraliyet Donanması’na katılarak helikopter pilotu olarak görev yaptı. 1982’de Falkland Savaşı’na katılan Andrew, askeri kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulundu, 2001 yılında da donanmadan ayrıldı.

1986 yılında Sarah Ferguson ile evlenen Andrew’un bu evlilikten Beatrice ve Eugenie adlı iki kızı dünyaya geldi. Çift 1996 yılında boşandı.

Son yıllarda Prens Andrew ABD’li finansçı Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Epstein davası kapsamında adı geçen Prens Andrew yöneltilen suçlamaları reddetti fakat 2022 yılında ABD’de açılan bir hukuk davası uzlaşmayla sonuçlandı.

Soruşturma sürecinde Kraliçe II. Elizabeth tarafından Andrew'un askeri unvanları ve resmi kraliyet görevleri geri alınmıştı.

2025 yılında da Kral III. Charles’ın kararıyla Prens Andrew’un kalan kraliyet unvanları ve ayrıcalıkları da kaldırıldı. Neticede “Prens” ve “Kraliyet Altesleri” hitaplarını kullanma hakkı da sona ermiş oldu. Şu an Andrew Mountbatten-Windsor adıyla anılan Prens Andrew, kraliyet ailesi içinde resmi bir rol üstlenmeden hayatına devam ediyor.



