Jeffrey Epstein soruşturmasına ait belgelerde adının geçmesi üzerine Bill Gates’ten açıklama geldi

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, Jeffrey Epstein dosyalarında kendisiyle ilgili yer alan iddiaları reddetti. Gates cephesinden gelen açıklamada, dosyalardaki suçlamalar için “asılsız ve saçma” ifadesi kullanıldı.

ABD’de bir kısmı kamuoyuna açılan Epstein soruşturma belgeleri, ülkede yeniden geniş yankı uyandırdı. Dosyalarda yer alan bazı e-postalar, teknoloji dünyasının en tanınmış isimlerinden Bill Gates’i de tartışmaların merkezine taşıdı.

"RUS KIZLAR" İDDİASI DOSYALARDA YER ALDI

Soruşturma dosyalarında bulunan bazı yazışmalarda, Bill Gates’in Rus uyruklu kişilerle temasları sonrasında sağlıkla ilgili bir durumu dönemin eşi Melinda Gates’ten saklamaya çalıştığı yönünde iddialar yer aldı.

Gates’in sözcüsüise bu iddiaların gerçekle hiçbir bağının bulunmadığı söyleyerek, Gates’in Epstein’ın suçlarıyla veya iddia edilen olaylarla herhangi bir ilişkisinin olmadığını ileri sürdü.

Bill Gates, Epstein dosyasındaki iddiaları eeddetti

GATES CEPHESİNDEN EPSTEİN SUÇLAMASI

Sözcü, söz konusu e-postaların Epstein tarafından kurgulandığını savundu. Açıklamada, bu yazışmaların Epstein’ın Gates ile sürdürmek istediği teması devam ettirememesinden kaynaklanan bir rahatsızlığı yansıttığı aktarıldı.

Gates cephesi, Epstein’ın bu süreçte Gates’i karalamak için ileri gittiği görüşünü paylaştı.

MUSK VE LUTNİCK DE DOSYALARDA YER ALDI

Epstein dosyalarında adı geçen bir diğer isim Elon Musk oldu. Musk, sahibi olduğu X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Epstein’la Karayipler’deki adalara seyahat planlamak amacıyla temas kurduğu yönündeki iddialara cevap verdi.

Musk, Epstein’la yalnızca sınırlı yazışmalar yaptığını, adaya veya “Lolita Express” olarak bilinen uçağa davet edildiğini ancak bu davetleri defalarca geri çevirdiğini söyledi. Musk, iddiaların itibar zedelemeye yönelik olduğunu savundu.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de Epstein ile 2012 yılında iletişime geçtiği iddialarına New York Times üzerinden cevap verdi. Lutnick, Epstein’la hiç vakit geçirmediğini ifade etti.

EPSTEİN DOSYALARINDA ÜNLÜ İSİMLER

Jeffrey Epstein dosyalarında daha önce de birçok tanınmış ismin adı geçmişti. Kamuoyuna yansıyan dava belgelerinde Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi isimler yer aldı.

JEFFREY EPSTEİN DOSYASI

En küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulundu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen incelemelerde, Epstein’ın ölümünün intihar olduğu yönünde sonuç paylaşıldı. Dosyaların kısmen açılmasıyla birlikte, ABD’de Epstein tartışmaları yeniden alevlendi.

