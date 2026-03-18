Dışişleri Bakanlığı, sahadaki diplomatik temasların yanı sıra dijital alanda da etkisini artırıyor. Sosyal medya hesaplarının toplam takipçi sayısı 1,9 milyonu aşarken, Türkçe X hesabı Avrupa’da zirveye yerleşti.

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - Bölgesinde krizler ve savaşların durması için mekik diplomasisi yürüten Dışişleri Bakanlığı, dijital diplomaside de aktif rol üstlendi.

Dışişleri Bakanlığının dört dilde güncel tuttuğu X hesaplarından Türkçe sayfasının takipçi sayısı 31 Aralık 2025 itibarıyla 1 milyon 673 bin 635’e (dün itibarıyla 1 milyon 683 bin 220), yabancı dillerdeki hesapların toplam takipçi sayısı ise 256 bine 100’e ulaştı. Bakanlığın bütün dillerdeki toplam takipçi sayısı ise 1 milyon 929 bin 735’e yükseldi.

Dışişleri Bakanlığının resmî Türkçe X hesabı, 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla Avrupa ülkeleri Dışişleri Bakanlıkları arasında en çok takipçiye sahip resmî X hesabı olarak kayda geçti.

3,7 MİLYONUN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLEME

Yine, bakanlığın, Türkçe Facebook sayfasının takipçi sayısı 366 bin 190’a, İngilizce Facebook sayfasının takipçi sayısı 94 bine, Instagram sayfasının takipçi sayısı 213 bine, NEXT Sosyal sayfasının takipçi sayısı ise 18 bin 795’e çıktı. YouTube kanalı ise sene boyunca 3,7 milyonun üzerinde görüntüleme aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası