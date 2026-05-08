Nesine 3. Lig play-off heyecanı rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor arasında oynanacak kritik mücadele öncesi futbolseverler maç saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgilerini araştırıyor.

Nesine 3. Lig yükselme play-off 2. tur rövanş maçında Eskişehirspor sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor’u ağırlayacak. İlk maçta deplasmanda 2-0 mağlup olan Eskişehir temsilcisi, taraftarı önünde tur için sahaya çıkarken gözler karşılaşmanın yayın bilgilerine çevrildi.

ESKİŞEHİRSPOR-AYVALIKGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor arasındaki Nesine 3. Lig play-off 2. tur rövanş mücadelesi 8 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleye Eskişehir’de bulunan Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu ev sahipliği yapacak. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Ayvalıkgücü Belediyespor 2-0 kazanmıştı.

Eskişehirspor-Ayvalıkgücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eskişehirspor maç yayın bilgileri

ESKİŞEHİRSPOR-AYVALIKGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Eskişehirspor - Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşması Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik play-off mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı platform üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

Eskişehirspor-Ayvalıkgücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eskişehirspor maç yayın bilgileri

ESKİŞEHİRSPOR PLAY-OFF HEDEFİ İÇİN SAHADA

Sezon boyunca zirve mücadelesi veren Eskişehirspor, play-off etabında yoluna devam ederek bir üst lige yükselmenin hesaplarını yapıyor. İlk maçta alınan mağlubiyet sonrası rövanş karşılaşması siyah-kırmızılı ekip için büyük önem taşıyor.

Ayvalıkgücü Belediyespor ise deplasmanda avantajını koruyarak tur atlamayı hedefliyor. Teknik heyet ve oyuncuların rövanş maçı öncesinde kontrollü bir oyun planı üzerinde durduğu belirtilirken, mücadelede yüksek tempo ve sert rekabet bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası