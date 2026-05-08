Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, ailesi bir dükkandayken gözden kaybolup emekleyerek durağa yanaşan ve kapısı açık bırakılan boş bir halk otobüsüne binen 2 yaşındaki çocuk, adeta olası bir facianın eşiğinden döndü. Ekmek almak için araçtan inen ve geri döndüğünde durumu fark etmeden yola koyulan otobüs şoförü Ramazan Çimen, 500 metre ilerledikten sonra arka koltuklardan gelen ağlama sesiyle neye uğradığını şaşırdı. Ağlayan küçük çocuğu yanına alarak durumu hemen yetkililere bildiren duyarlı şoför sayesinde, kayıp ihbarı yapan çaresiz aile kısa sürede evlatlarına sağ salim kavuştu.

