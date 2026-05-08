Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları öncesinde öğrenciler sınav giriş belgeleri, sınav saatleri ve oturum sürelerine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. AÖF giriş belgesi sorgulama ekranı da adayların gündeminde yer alıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi AÖF final sınavlarına kısa süre kala sınav giriş yerleri erişime açıldı. 9-10 Mayıs tarihlerinde sınavlara katılacak öğrenciler, oturum saatleri ve sınav süresine ilişkin detayları araştırıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan duyuru ile birlikte Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler sınav giriş belgelerini Anadolu Üniversitesi’nin resmi öğrenci sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Adayların sınava giriş yapabilmeleri için giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

AÖF sınav giriş yerleri “aosogrenci.anadolu.edu.tr” adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabiliyor. Belgede adayın sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgileri yer alırken, sınav günü geçerli kimlik belgesiyle birlikte giriş belgesinin ibraz edilmesi isteniyor.

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

AÖF 2025-2026 Bahar Dönemi final sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan sınav takvimine göre sabah oturumları saat 09.30’da başlayacak. Öğleden sonra yapılacak oturumlar ise saat 14.00’te uygulanacak.

