9-10 Mayıs 2026 hafta sonunda uygulanacak sınavlar nedeniyle adaylar sınav takvimine yoğunlaştı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek ALES/1 oturumu ile Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavlarının tarih ve saat bilgileri araştırılıyor.

Mayıs ayının ikinci hafta sonunda binlerce aday sınav heyecanı yaşayacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları, 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

Bu hafta sonu uygulanacak sınavların başında ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-ALES/1 geliyor. Akademik kariyer planlayan adayların katılım sağlayacağı sınav, 10 Mayıs 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve adaylara toplam 150 dakika süre verilecek. ÖSYM kurallarına göre adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Hafta sonunun bir diğer önemli sınavı ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final oturumları olacak. AÖF final sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde iki gün boyunca gerçekleştirilecek. Sabah oturumları saat 09.30’da, öğleden sonra oturumları ise saat 14.00’te başlayacak. Sınav giriş belgeleri adayların erişimine açılmış durumda.

9-10 MAYIS SINAV TAKVİMİ

9 Mayıs Cumartesi günü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının ilk oturumları uygulanacak. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek sınavlarda adaylar, kayıtlı oldukları dersler için belirlenen salonlarda sınava katılacak. Üniversite tarafından yapılan duyurularda adayların sınav giriş belgeleri ve kimlik kontrolleri konusunda dikkatli olması istendi. 10 Mayıs Pazar günü ise hem ALES/1 sınavı hem de AÖF final oturumları gerçekleştirilecek.

