Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava katılan adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Adaylar, sınavdan aldıkları puanları sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2026 Mayıs dönemi ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Özel Güvenlik Sınavına (ÖGG) katılan adayların gündeminde sonuç tarihi var. 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı, 3 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilirken, adaylara 100 çoktan seçmeli soru yöneltildi. Sınavdan kısa bir süre sonra soru kitapçıkları ve cevap anahtarları online olarak paylaşıldı. Adaylar 5 Mayıs 2026 tarihinden bu yana soru kitapçıklarını görüntüleyebiliyor.

2026 ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı takvimine göre sonuçların ilan edileceği tarih belli oldu.

Buna göre; 120. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları 22 Mayıs 2026 Cuma günü açıklanacak. Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi web sitesi olan www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu girilerek öğrenilir.

