G. Kıbrıs da Filistin’in akıbetine doğru gidiyor. Yahudileri ‘yabancı yatırımcı’ diyerek topraklarına davet eden Güney Kıbrıslıların gerçekle yüzleşmesi uzun sürmedi. Havaalanı, liman, askerî üsler ve yüzlerce dönümlük araziyi siyonistlere kaptıran Rumlar, doğup büyüdükleri köylerine sokulmuyor.

YILMAZ BİLGEN - Siyonist rejim Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde (GKRY) havalimanı, liman, askerî üsler ve yüzlerce dönümlük arazi alımına Türk ve Rum köylerini de ekledi. İsrail’in Kıbrıs adasını adım adım kolonileştirdiğini söyleyen Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi (KKTC) Vekili Yasemin Öztürk “Rum yönetimi, esir durumda” dedi.

Rumlar köylerine giremiyor! Güney Kıbrıs'ta İsrail işgali

PAÇAYI KAPTIRDILAR

Kıbrıs’ta İngilizler ve Yunanistan’ın garantör unsur olduğunu hatırlatan Yasemin Öztürk “Rumlar tam manasıyla paçayı İsrail’e kaptırdı. Yıllardır siyonist rejime toprak satarak ayakta kalacağını sanan Rum yönetimi, ülkenin en stratejik kurumlarını da İsrail’e tahsis etti. Mossad; sivil, resmî bütün yapılarda olağanüstü etkin. Yunanistan bu sürecin doğal aparatı. Ancak görünen o ki Avrupa ve ABD kanadı da Kıbrıs Adası’nı İsrail için rüşvet aracına dönüştürdüler. Fransa da sürece dâhil oldu. Sebep Türkiye’nin Afrika ve Akdeniz’de artan etkisi. Kıbrıs üzerinden Türkiye ile hesaplaşma stratejisi güdüyorlar” dedi.

İsrail’in de benzer şekilde Kıbrıs’ı Türkiye’nin yumuşak karnı gördüğünü kaydeden Öztürk “Arzımevut ütopyası uğruna Kıbrıs’ı da ateşe atmayı planlıyorlar. İran geriliminde Kıbrıs’ı kendi garnizonları gibi kullandılar. Mossad, Güney’in her yerinde etkin. Havalimanı ve deniz trafiği İsrail kontrolünde. Sivil uçaklarını Güney’e nakletmeleri ve bombardımanlarda da Kıbrıs’ı ikmal üssü hâline getirdiklerini gördük. Kıbrıs Türkleri bu oyunu görmek zorunda. Millet olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Turizm alanları, ticari yapı ve ekonomide İsrail belirleyici aktör durumunda. Şu an İsrail, Güney’de kalan ve Rum mezalimi sebebiyle terk etmek zorunda kaldığımız köylere göz dikti. Güney’deki Yerovası köyünü sattılar. Uluslararası hukuka aykırı satışlar yapılıyor. Hep birlikte bu komploya karşı durmak zorundayız” dedi. Yasemin Öztürk gazetemizin daha önce gündeme getirdiği “Kuzey’deki arazi satışı ve Yahudi kolonileşmesi”yle ilgili haberleri için “Haberlerin önemi bu gelişmeler sonrası çok daha iyi anlaşılıyor” vurgusu yaptı.

RUM VEKİLDEN TEPKİ

Rum vekillerden ve aynı zamanda Ekolojistler Birliği Başkanı George Perdikis “Bu topraklar her geçen gün bize yabancılaşıyor. İsrail arazi alımlarına terk edilmiş Türk köylerini de ekledi. Baf’ta bir Türk köyü olan Yerovası’nın İsraillilere satıldığını tespit ettik. Yetkili makamlara şikâyetlerimizi yapmamıza rağmen hiçbir açıklama yapılmıyor. Bu topraklar her geçen gün kendi sakinlerine yabancılaşıyor. Topraklarımızı satın alan İsrailliler ele geçirdikleri köylerde ilk iş olarak ibadet mekânlarını yıkıyor. Yöneticilerimiz agroturizm gerekçesiyle bu toprakları İsraillilere satıyor. Sonrasında bu köylere kendi halkımızın girişi dahi engelleniyor. Çok sayıda terk edilmiş ev ve mülkü satın alan bir şirketin güvenlik personeli tarafından giriş engellendi. Hatta halka açık Agios Kilisesi’ne giriş yasaklandı. Aldığımız bilgiye göre İsrailli ortaklar birçok arsa ve ev satın aldı ve ilk işleri bu binaları yıkmak oldu. Yetkilileri kamuoyuna açıklama yapmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

