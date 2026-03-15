İran savaşını bahane eden Avrupa ülkelerinin D. Akdeniz’deki hava ve deniz kuvveti varlıklarında artış kaydedildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran’ın misillemelerinin ardından, başta İngiltere olmak üzere Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) askerî sevkiyatları sürdürüyor.

Bölgedeki hava ve deniz kuvveti varlıklarında son günlerde büyük artış gözlemleniyor. Savaşın şiddetlenmesi ve İran’ın GKRY’deki üslere saldırmasının ardından İngiltere, Eurofighter Typhoon avcı uçaklarının bulunduğu Akrotiri’ye ilaveten altı adet F35 savaş uçağı, İHA’lara karşı kullanılan çok amaçlı Martlet füzeleriyle donatılan iki AgustaWestland AW159 Wildcat helikopteri, bir adet Merlin Mk2 tipi helikopteri ve nakliye uçakları gönderdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, HMS Dragon gemisinin de Kıbrıs’a doğru yola çıktığını açıkladı.

Yunanistan ise dört adet F16 savaş uçağı ve iki fırkateyn yolladı.

Fransa, Charles de Gaulle uçak gemisi ve ona eşlik eden gemilerini hem Doğu Akdeniz’e hem de Rum kesimine konuşlandırdı.

Alman FGS Nordrhein-Westfalen firkateyni Limasol açıklarına gelirken, İtalyan donanmasına ait Federico Martinengo fırkateyni, Hollanda hava savunma fırkateyni HNLMS Evertsen, İspanyol Cristobal Colon firkateyni bölgeye ulaştı.

