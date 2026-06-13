İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik yeni düzenlemelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bekayi, boğazda sunulan hizmetlerin karşılığının alınması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın statüsü ve bölgedeki güvenlik uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran basınına konuşan Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası hukuk çerçevesinde İran ile Umman arasında yer aldığını belirterek, boğaz üzerindeki egemenlik haklarının iki ülkeye ait olduğunu ifade etti.

Bekayi, "Hürmüz Boğazı'nda sunulan hizmetlerin bedelini almalıyız" diyerek, bölgede yürütülen güvenlik ve denetim faaliyetlerinin ekonomik karşılığının olması gerektiğini savundu.

ABD VE İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

İranlı sözcü, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik tehdit ve saldırılarında Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durumdan faydalandığını öne sürdü. Bu nedenle İran'ın boğazla ilgili çeşitli önlemler alma hakkına sahip olduğunu belirten Bekayi, yapılacak düzenlemelerin bölgenin güvenliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın daha güvenli hale getirilmesinin yalnızca İran'ın değil, uluslararası toplumun da yararına olacağını dile getirdi.

MÜZAKERELERE TEMKİNLİ YAKLAŞIM

ABD ile sürdürülen görüşmelere de değinen Bekayi, Washington yönetiminin tutumunun İran açısından belirleyici olmadığını ifade etti. "ABD'nin neyi kabul edip etmeyeceği bizi ilgilendirmiyor" diyen Bekayi, İran'ın kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini vurguladı.

Geçmişte müzakere süreçleri devam ederken saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan İranlı yetkili, bu nedenle mevcut görüşmeleri ihtiyatlı bir şekilde takip ettiklerini kaydetti.

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